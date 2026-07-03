Jardin d’été fête ses 20 ans Musée du quai Branly Paris

Informations pratiques

Chaque année, en juillet et en août, le jardin du musée prend des airs de festival, avec une programmation éclectique, pour tous les âges et toutes les envies.

En écho à l’exposition Plumes du paradis, la figure de l’animal sera à l’honneur pendant le cycle de cinéma en plein air, les mini-visites, les ateliers, les contes, les nocturnes, les rencontres ou encore des quiz… L’édition 2026 de Jardin d’été sera foisonnante et joyeuse !

Programmation

Tous les jours, une programmation dédiée aux famille s

Les quiz des mardis et vendredis au salon de lecture Jacques Kerchache

Les mercredis « Découverte » – Les animaux s’invitent partout !

Les jeudis d’été du cinéma en plein air. Séances précédées d’un quiz

Les nocturnes du jeudi, gratuites, du 9 au 30 juillet, de 18h à 22h (dernier accès 22h15)

L’atelier du samedi et le cinéma en plein air spécial famille

Le jardin des contes du dimanche et cinéma en plein air spécial famille

et cinéma en plein air spécial famille Et pour tous :

: des nocturnes gratuites tous les jeudis soir du 9 au 30 juillet, de 18h à 22h

des balades vertes : pour découvrir la faune et la flore du jardin

le Salon d’été : un espace dédié à la lecture et aux jeux, ouvert tous les jours !

des nocturnes gratuites tous les jeudis soir du 9 au 30 juillet, de 18h à 22h

des balades vertes : pour découvrir la faune et la flore du jardin

le Salon d’été : un espace dédié à la lecture et aux jeux, ouvert tous les jours !

Et aussi

Un concert de l’Académie de musiques transculturelles (30 août à 17h)

Dans les allées et clairières, à l’ombre des parasols, le jardin du musée du quai Branly fête ses 20 ans au rythme d’une programmation gratuite et festive.

Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 02 août 2026 :

gratuit

Dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-03T01:59:59+02:00

Date(s) :

Musée du quai Branly 37 quai Jacques Chirac 75007 Paris

https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/jardin-dete-anniversaire



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