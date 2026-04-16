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Jardin partagé Philharmonie de Paris Paris

Jardin partagé Philharmonie de Paris Paris

Jardin partagé Philharmonie de Paris Paris samedi 10 avril 2027.

Lieu : Philharmonie de Paris

Adresse : 221 Av. Jean Jaurès

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : samedi 10 avril 2027

Fin : dimanche 11 avril 2027

Le Quatuor Arod, qui remportait en 2016 le prestigieux Concours de l’ARD, joue en guise de préambule à ce concert placé sous le signe de l’amitié le Quatuor n° 4 de Beethoven, une œuvre particulièrement bien accueillie en son temps, ce qui eut le don d’exaspérer le compositeur, rarement satisfait. Musique française ensuite, avec la Sonate pour violon et piano de Debussy, partition d’un jaillissement fantasque, puis l’éclatant Tzigane de Ravel, une de ses pages les plus délibérément virtuoses. Le Quintette de Franck impose une conclusion monumentale : musique dramatique, éminemment expressive, qui ne plut guère à son dédicataire, Camille Saint-Saëns. Des réserves balayées par Debussy, qui y entendait « de la vraie musique ».

Alexandre Tharaud se joint au quatuor Arod, l’un des ensembles chambristes les plus en vue, et à Kerson Leong, violoniste canadien vainqueur du concours Yehudi Menuhin, dans des œuvres majeures de quatre grands compositeurs.
Le samedi 10 avril 2027
de 20h00 à 22h00
payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-04-10T23:00:00+02:00
fin : 2027-04-11T01:00:00+02:00
Date(s) : 2027-04-10T20:00:00+02:00_2027-04-10T22:00:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès  75019 Paris
Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)
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