Jardin secret de Monet, La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, Nevers
dimanche 22 novembre 2026 · La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération · Nevers
Informations pratiques
Jardin secret de Monet Dimanche 22 novembre, 17h00 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nièvre
Tarifs : 10€ / Gratuit pour les moins de 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-22T17:00:00+01:00 – 2026-11-22T18:30:00+01:00
Fin : 2026-11-22T17:00:00+01:00 – 2026-11-22T18:30:00+01:00
Venez découvrir ou redécouvrir l’OHVN et ses 70 musiciens à travers une programmation variée, à destination de tous les publics. Laissez-vous surprendre !
Un concert mêlant des tableaux impressionnistes représentés sur scène et des compositions originales modernes de Pierre-Antoine Savoyat, Paul Dooley ou encore d’Oscar Navarro
La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386930900 http://www.maisonculture.fr [{« type »: « phone », « value »: « 07.68.69.79.27 »}, {« type »: « email », « value »: « ohvn58@gmail.com »}]
Un concert empreint d’impressionnisme pictural, pour célébrer le centenaire de la mort de Claude Monet. musique
dr
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