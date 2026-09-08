Jardin secret de Monet, La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, Nevers

dimanche 22 novembre 2026 · La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération · Nevers

Informations pratiques

Jardin secret de Monet Dimanche 22 novembre, 17h00 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nièvre

Tarifs : 10€ / Gratuit pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-22T17:00:00+01:00 – 2026-11-22T18:30:00+01:00

Fin : 2026-11-22T17:00:00+01:00 – 2026-11-22T18:30:00+01:00

Venez découvrir ou redécouvrir l’OHVN et ses 70 musiciens à travers une programmation variée, à destination de tous les publics. Laissez-vous surprendre !

Un concert mêlant des tableaux impressionnistes représentés sur scène et des compositions originales modernes de Pierre-Antoine Savoyat, Paul Dooley ou encore d’Oscar Navarro

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386930900 http://www.maisonculture.fr [{« type »: « phone », « value »: « 07.68.69.79.27 »}, {« type »: « email », « value »: « ohvn58@gmail.com »}]

Un concert empreint d’impressionnisme pictural, pour célébrer le centenaire de la mort de Claude Monet. musique

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