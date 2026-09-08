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Jardin secret de Monet, La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, Nevers

dimanche 22 novembre 2026 · La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération · Nevers

Jardin secret de Monet, La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, Nevers

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Lieu
La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération
Adresse
2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif
Tarifs : 10€ / Gratuit pour les moins de 12 ans

Jardin secret de Monet Dimanche 22 novembre, 17h00 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nièvre

Tarifs : 10€ / Gratuit pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-22T17:00:00+01:00 – 2026-11-22T18:30:00+01:00
Fin : 2026-11-22T17:00:00+01:00 – 2026-11-22T18:30:00+01:00

Venez découvrir ou redécouvrir l’OHVN et ses 70 musiciens à travers une programmation variée, à destination de tous les publics. Laissez-vous surprendre !
Un concert mêlant des tableaux impressionnistes représentés sur scène et des compositions originales modernes de Pierre-Antoine Savoyat, Paul Dooley ou encore d’Oscar Navarro

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386930900 http://www.maisonculture.fr [{« type »: « phone », « value »: « 07.68.69.79.27 »}, {« type »: « email », « value »: « ohvn58@gmail.com »}]
Un concert empreint d’impressionnisme pictural, pour célébrer le centenaire de la mort de Claude Monet. musique

dr

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