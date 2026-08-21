« Jardin secret, Jardin sacré » – sculpture sur bois, Salle Gothique, Vézelay

Informations pratiques

« Jardin secret, Jardin sacré » – sculpture sur bois 18 – 20 septembre Salle Gothique Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le titre de cette exposition m’a été inspiré par les deux dernières séries sur lesquelles mes mains se sont posées : Chasser les ombres et Hiérophanie.

La première propose une plongée au cœur de nos zones d’ombre et suggère une tentative de les illuminer ; la seconde propose de se laisser emmener dans une vision lumineuse et sacrée du vivant.

Très jeune, la garrigue provençale est le jardin sauvage où je vais chercher l’apaisement d’une vie déjà cabossée. Je ressens une forme de conscience dans le silence apparent des mondes, -animal, végétal et minéral-.

Près d’eux je ressens une présence vraie et nue, profonde et intense. Je vis des moments de paix, les premiers pas sur mon chemin de lumière.

En 1984, je découvre le travail du bois. Travailler ce matériau vivant me procure une grande joie. Créer des formes, intégrant et sublimant les traces inscrites dans le vécu des bois, me permet de transfigurer le mien. Au fil des ans, j’élabore un langage personnel pour exprimer ma perception des liens entre visible et invisible.

Le chemin est long et passionnant. Les intuitions artistiques dialoguent avec le cheminement spirituel, réponses aux aléas du chemin de vie, du chemin d’âme. Pas à pas, le jardin secret devient jardin sacré. Les graines prennent racines, les sculptures s’élèvent.

Plusieurs épiphanies jalonnent ce parcours, ouvrant chaque fois une nouvelle dimension dans l’expression.

C’est l’aboutissement de plus de 40 ans de travail, d’inspiration et de recherche qui s’offrent à vos perceptions dans cette exposition.

Salle Gothique Rue Saint Pierre 89450 Vézelay Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0607046560 https://www.atelier-nancey.com/ https://www.instagram.com/nanceychristophe_sculpture/ Exposition dans la salle gothique de Vézelay du travail de sculpture sur bois de Christophe Nancey

Le titre de cette exposition m’a été inspiré par les deux dernières séries sur lesquelles mes mains se sont posées : Chasser les ombres et Hiérophanie.

© Christophe Nancey