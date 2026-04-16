Jardin secret Philharmonie de Paris Paris

Après Piano intime, un livre d’entretiens et Montrez-moi vos mains, paru chez Grasset en 2017, le nouvel opus littéraire du pianiste français revient sur son parcours personnel et professionnel à travers le récit de son apprentissage de l’instrument, ses inspirations, ses doutes, l’adolescence contrariée par l’épuisement, ses premiers concerts, ses enregistrements. Le concert-lecture mêle extraits de Touché, dits par Gilles Privat, fidèle du metteur en scène Alain Françon, Yoann Gasiorowski, pensionnaire de la Comédie-Française depuis 2018, Alexandre Tharaud lui-même et des pages de Chopin, Debussy et Satie : trois compositeurs chers au cœur du pianiste, interprétés par son complice Frédéric Vaysse-Knitter.

La lecture à trois voix du livre d’Alexandre Tharaud Touché, récit de son enfance, des figures qui l’ont inspiré et de l’apprentissage du piano, alterne avec des pages de trois de ses compositeurs de prédilection.

Le samedi 10 avril 2027

de 17h30 à 18h45

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-04-10T20:30:00+02:00

fin : 2027-04-10T21:45:00+02:00

Date(s) : 2027-04-10T17:30:00+02:00_2027-04-10T18:45:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Dotée de plusieurs salles de concerts, d’un musée, d’une médiathèque et de nombreux espaces pédagogiques, la Philharmonie de Paris est un projet inédit.

La Philharmonie de Paris réunit un nouveau bâtiment conçu par Jean Nouvel (nommé Philharmonie 1) et l’actuelle Cité de la musique (désormais nommée Philharmonie 2), signée Christian de Portzamparc. Avec ses nombreux espaces, ses formations résidentes ou associées et un projet artistique innovant, elle constitue un pôle culturel unique au monde favorisant l’appropriation de la musique par les publics.Paris

https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-lecture/29459-jardin-secret?itemId=145940



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