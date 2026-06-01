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Jardins de l’Orangerie de Sens, Jardins de l’Orangerie, Sens

Jardins de l’Orangerie de Sens, Jardins de l’Orangerie, Sens

Jardins de l’Orangerie de Sens, Jardins de l’Orangerie, Sens samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Jardins de l'Orangerie

Adresse : 135 Rue Déportés et de la Résistance, 89100 Sens

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Jardins de l’Orangerie de Sens 19 et 20 septembre Jardins de l’Orangerie Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Au cœur du Parc du Moulin à Tan, ce parcours invite à la promenade entre passerelles, rivières, roseraies et jardins thématiques. Le jardin est également en accès libre de 8h à 20h30.

Jardins de l’Orangerie 135 Rue Déportés et de la Résistance, 89100 Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 64 46 22 https://www.ville-sens.fr/
Journées européennes du patrimoine 2026

© Ville de Sens

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