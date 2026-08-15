Jardins en péril. Que sont nos jardins devenus ? Parc de l’Hôtel de Ville Bellac

Informations pratiques

Bellac

Jardins en péril. Que sont nos jardins devenus ?

Parc de l’Hôtel de Ville 14 Place de la République Bellac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, l’Association Bellac Tourisme et Patrimoine s’interroge sur l’évolution de nos jardins potagers comment étaient-ils cultivés il y a un siècle, comment vivent-ils aujourd’hui et quel sera leur avenir ? Face aux bouleversements climatiques qui ont marqué l’année 2026, les jardiniers ont dû composer avec des conditions particulièrement difficiles pluies, tempêtes, inondations, canicules, sécheresse ou encore incendies. Cette rencontre invite jardiniers, habitants et passionnés à partager leurs souvenirs, leurs témoignages et leurs réflexions au fil des saisons. Ces récits pourront, avec leur accord, contribuer à un ouvrage consacré à la mémoire et à l’avenir des jardins. .

Parc de l’Hôtel de Ville 14 Place de la République Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 68 10 61

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English : Jardins en péril. Que sont nos jardins devenus ?

L’événement Jardins en péril. Que sont nos jardins devenus ? Bellac a été mis à jour le 2026-08-11 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin