Jardins : entre France et Maroc, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau

Jardins : entre France et Maroc 6 et 7 juin Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Seine-et-Marne

Les places pour les visites guidées sont distribuées gratuitement au kiosque de la cour d’Honneur du château à 9h30 pour les visites du matin, et à 13h pour les visites de l’après-midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:45:00+02:00 – 2026-06-06T16:15:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:45:00+02:00 – 2026-06-07T16:15:00+02:00

Et si les espaces verts et aquatiques bellifontains vous permettaient de découvrir également l’art des jardins et des fontaines du Maroc ? Dans cette visite, nous voyagerons au-delà de la Méditerranée tout en parcourant les allées des jardins de Fontainebleau.

Partenariat entre le Château de Fontainebleau, l’INHA et l’École du Louvre.

Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

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