Sancerre

[Jardins suspendus] Parc des Hauts de Sancerre

Esplanade Porte César Sancerre Cher

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Balade végétale à la découverte des cours et jardins !

Les habitants ouvriront à nouveau leurs cours et jardins pour vous offrir une balade toujours pleine de surprises.Familles

A l’occasion de la 5eme édition des Jardins Suspendus de Sancerre, le parc des Hauts de Sancerre vous ouvre ses portes pour une ballade bucolique dans ses allées.

Découvre les œuvres de Lucien Petit. 7 .

Esplanade Porte César Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 59 57 04 44 contact@hautsdesancerre.com

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English :

A stroll through our courtyards and gardens!

Once again, local residents will be opening up their courtyards and gardens for a stroll full of surprises.

L’événement [Jardins suspendus] Parc des Hauts de Sancerre Sancerre a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme du Grand Sancerrois