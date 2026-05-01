[Jardins suspendus] Parc des Hauts de Sancerre Sancerre
[Jardins suspendus] Parc des Hauts de Sancerre Sancerre dimanche 31 mai 2026.
Sancerre
[Jardins suspendus] Parc des Hauts de Sancerre
Esplanade Porte César Sancerre Cher
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Balade végétale à la découverte des cours et jardins !
Les habitants ouvriront à nouveau leurs cours et jardins pour vous offrir une balade toujours pleine de surprises.Familles
A l’occasion de la 5eme édition des Jardins Suspendus de Sancerre, le parc des Hauts de Sancerre vous ouvre ses portes pour une ballade bucolique dans ses allées.
Découvre les œuvres de Lucien Petit. 7 .
Esplanade Porte César Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 59 57 04 44 contact@hautsdesancerre.com
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English :
A stroll through our courtyards and gardens!
Once again, local residents will be opening up their courtyards and gardens for a stroll full of surprises.
L’événement [Jardins suspendus] Parc des Hauts de Sancerre Sancerre a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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