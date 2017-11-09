Jaromír Funke: Photographe d’avant-garde / L’exposition du 9 novembre au 15 décembre 2017, Centre culturel tchèque de Paris, Paris

Jaromír Funke: Photographe d’avant-garde / L’exposition du 9 novembre au 15 décembre 2017 9 novembre – 15 décembre 2017 Centre culturel tchèque de Paris Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2017-11-09T19:00:00+01:00 – 2017-11-09T22:00:00+01:00

Fin : 2017-12-15T13:00:00+01:00 – 2017-12-15T18:00:00+01:00

Exposition de Jaromír Funke, pionnier de la photographie d’avant-garde tchèque, qui se déroulera dans le cadre des festivals PhotoSaintGermain et Paris Photo. L’exposition ne représente pas les exemples de toute l’oeuvre de Funke, mais se focalise sur les clichés d’avant-garde, développant de manière souvent très progressiste les approches du cubisme, de l’abstraction, de la nouvelle objectivité, du constructivisme et du surréalisme.

Commissaire : Vladimír BirgusCo-organisateur : Leica gallery Prague, Institut de la Photographie créative de l’Université de Silésie à Opava

Pionnier de la photographie d’avant-garde, le tchèque Jaromír Funke ( 1896 – 1945 ), influencé par son compatriote František Drtikol, synthétise dans son oeuvre fonctionnalisme, nouvelle objectivité, abstraction et surréalisme. Dans les années 20, il abandonne les vues de paysages pittoresques et les scènes de genre. Sa démarche devient radicale : délaissant l’objet en tant que tel, pour lui sans importance, il préfère se concentrer sur les jeux d’ombre et de lumière ou sur les effets de transparence dans des compositions quasi abstraites, naviguant entre portrait, paysage et documentaire.

Ses œuvres sont présentes dans de grandes institutions comme le Musée J. Paul Getty à Los Angeles, le Museum of Modern Art à New York, le Centre Pompidou à Paris ou le Musée métropolitain de la photographie de Tokyo.

Cette exposition, créée par le commissaire Vladimír Birgus en collaboration avec Miloslava Rupešová, fille de Funke, réunit les originaux de ses clichés les plus connus ainsi qu’une sélection de tirages inédits.

PhotoSaintGermain

Le parcours photo de la rive gauche.

Pour sa 6e édition, PhotoSaintGermain revient du 3 au 19 novembre 2017. Quinze jours placés sous le signe du parcours, dans une sélection de musées, centres culturels, galeries et librairies de la rive gauche.

En regard des expositions présentées, PhotoSaintGermain propose un programme associé de rencontres, projections, signatures et visites d’ateliers qui réunit artistes, responsables de collections publiques, collectionneurs, éditeurs, graphistes, libraires, critiques et commissaires.

Autant de rendez-vous qui abordent les grandes tendances de la photographie contemporaine et questionnent ses dispositifs de valorisation et de diffusion.

Centre culturel tchèque de Paris 18 rue Bonaparte 75 006 Paris Paris 75006 Paris Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 53 73 00 22 »}, {« type »: « email », « value »: « ccparis@czech.cz »}]

Vernissage le 9 novembre 2017 à 19h en présence du commissaire, des représentants de l’Institut de la Photographie créative et de Míla Dubská, la directrice de Leica gallery Prague.