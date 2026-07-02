J’attends bébé le port Thoissey
jeudi 2 juillet 2026 · le port · Thoissey
Informations pratiques
Thoissey
J’attends bébé
le port Piscine municipale Thoissey Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Tout l’été, le jeudi, profitez de séances de natation spéciale grossesse .
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le port Piscine municipale Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 04 25 mairie@thoissey.fr
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English :
All summer long, on Thursdays, enjoy pregnancy-specific swimming sessions.
L’événement J’attends bébé Thoissey a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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