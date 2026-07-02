J’attends bébé le port Thoissey

Informations pratiques

Thoissey

J’attends bébé

le port Piscine municipale Thoissey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Tout l’été, le jeudi, profitez de séances de natation spéciale grossesse .

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le port Piscine municipale Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 04 25 mairie@thoissey.fr

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English :

All summer long, on Thursdays, enjoy pregnancy-specific swimming sessions.

L’événement J’attends bébé Thoissey a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Val de Saône Centre