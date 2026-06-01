Javarzay en fête Parc du château de Javarzay Chef-Boutonne
Javarzay en fête Parc du château de Javarzay Chef-Boutonne vendredi 26 juin 2026.
Chef-Boutonne
Javarzay en fête
Parc du château de Javarzay 9 Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Pour sa troisième édition, Javarzay en fête change de cadre, et s’octroie le magnifique parc du château de Javarzay pour vous accueillir comme il se doit ! Cette année, direction les grandes plaines américaines pour une thématique résolument country !
Au programme
A partir de 19h Les stands du marché gourmand et les foodtrucks vous régaleront par leur diversité et la qualité de leurs produits.
19h30 Démonstration et initiation à la danse country et la danse en ligne avec l’association Country Line Family.
21h Concert du groupe Austin Riders, des pointures dans le domaine de la musique country !
23h Feu d’artifice au-dessus de l’étang.
Parc du château de Javarzay
Tout public
Gratuit .
Parc du château de Javarzay 9 Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 08 34 50 animations@chef-boutonne.fr
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English : Javarzay en fête
L’événement Javarzay en fête Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pays Mellois
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