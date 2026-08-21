Jazz à la ferme – Le Versailles Jazz Festival fait sa rentrée en musique, La ferme Nature & Découvertes, Versailles

Informations pratiques

Jazz à la ferme – Le Versailles Jazz Festival fait sa rentrée en musique Samedi 19 septembre, 16h30 La ferme Nature & Découvertes Yvelines

Tarif normal : 20 € (1 concert) / 30 € (2 concerts)

Tarif réduit (enfant +11 ans, étudiant, demandeur d’emploi) : 15 € (1 concert) / 22.50 € (2 concerts)

Tarif Enfant jusqu’à 11 ans : 10 € (1 concert) / 15 € (2 concerts)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

CREER DANS UN MONDE FINI !

C’est l’enjeu du XXIe siècle :

Créer et déployer les solutions pour vivre ensemble dans le cadre des limites écologiques de la planète !

C’est l’essence de la musique et du jazz : créer ensemble dans un cadre délimité (son instrument, une structure musicale) une musique qui, elle, est infinie !

« Toi, tu es infini. Voilà ce qui me plait. Ça c’est quelque chose qu’on peut vivre » Novecento, pianiste (A.Baricco).

Venez vivre une expérience immersive où Le musicien comme le jardinier ouvrent un espace sans limite à l’imagination et à l’émotion.

Dès 16h30 – Visite et rencontres des maraichers et parcours pédagogiques

1ère partie : 17h30 – Bleu Ciel

Bleu Ciel est un groupe de jazz qui mêle les grands standards américains à ceux de la musique française pour une ambiance joyeuse et dansante. Ce charmant groupe se compose de Géraud de Carmantrand (piano), François de Basquiat (trompette), Loïc Mora (batterie), Paul Topsu (violoncelle/basse) et Talia Mai (chant)

Restauration assurée sur place par Comer traiteur menu complet à 12 €

2e partie : 20h00 – Mellis & Raphaël Lopez en Quartet

De la chanson française aux grands standards de jazz, Mellis et Raphaël Lopez vous invitent à un voyage musical élégant et chaleureux. Le quartet réunit Mellis au chant, Raphaël Lopez à la guitare, Rares Morarescu au violon et Marc Delhaye à la contrebasse

Nos partenaires :

CLAP France qui a conçu, mis en œuvre et gère la Ferme Nature et Découvertes à Versailles

La ville de Versailles & Versailles Grand Parc

La ferme Nature & Découvertes Passage des Étangs Gobert – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France 06 56 67 52 21 https://www.lafermenatureetdecouvertes.fr/ https://www.facebook.com/lafermenatureetdecouvertes [{« type »: « link », « value »: « https://versaillesjazzfestival.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/versailles-jazz-festival/evenements/jazz-a-la-ferme »}, {« type »: « email », « value »: « contact@versaillesjazzfestival.fr »}] [{« link »: « https://www.clapfrance.com/ »}, {« link »: « https://www.lafermenatureetdecouvertes.fr/ »}, {« link »: « https://www.versailles.fr/ »}] La Ferme Nature & Découvertes est un espace expérimental de production agricole selon les techniques de l’écoculture, mais aussi un espace d’apprentissage de la permaculture, un lieu d’inspiration et d’innovation, de curiosité et de partage.

Une ferme urbaine très accessible, située à 300 m de la gare Versailles Chantiers, pour des séminaires au vert et inspirés.

Le Versailles Jazz festival est de retour, accueilli à la ferme Nature & Découvertes ! Pour deux concerts exceptionnels.