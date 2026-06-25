Jazz à la Maison de la Culture TUBA FEST Amiens dimanche 30 mai 2027.

Amiens

Jazz à la Maison de la Culture TUBA FEST

Place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-30 17:00:00

fin : 2027-05-30

Date(s) :

2027-05-30

TUBA FEST

FRANÇOIS THUILLIER, ANDY EMLER

DIM 30 MAI 2027 · 17H

GRAND THÉÂTRE

François Thuillier, professeur, improvisateur et compositeur rassemble ses amis musiciens pour un programme consacré à son instrument le tuba, aux cuivres et vents de l’Harmonie et au jazz. Sur la scène nous découvrirons l’exceptionnel Quintet d’Andy Emler Tubafest réunissant le meilleur de la scène tubistique française, puis l’Harmonie Saint-Pierre placée sous la direction d’Hervé Winckels pour une création. Une soirée pleine de surprises.

DIM 30 MAI 2027 • 17H

Jazz

Grand Théâtre

Tarif 2 • 8 à 25€

Dès 8 ans

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep

TUBA FEST

FRANÇOIS THUILLIER, ANDY EMLER

DIM 30 MAI 2027 · 17H

GRAND THÉÂTRE

François Thuillier, professeur, improvisateur et compositeur rassemble ses amis musiciens pour un programme consacré à son instrument le tuba, aux cuivres et vents de l’Harmonie et au jazz. Sur la scène nous découvrirons l’exceptionnel Quintet d’Andy Emler Tubafest réunissant le meilleur de la scène tubistique française, puis l’Harmonie Saint-Pierre placée sous la direction d’Hervé Winckels pour une création. Une soirée pleine de surprises.

DIM 30 MAI 2027 • 17H

Jazz

Grand Théâtre

Tarif 2 • 8 à 25€

Dès 8 ans

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep .

Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79 accueil@mca-amiens.com

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English :

TUBA FEST

FRANÇOIS THUILLIER, ANDY EMLER

SUN, MAY 30, 2027, 5:00 PM

GRAND THÉÂTRE

François Thuillier, professor, improviser, and composer, brings together his musician friends for a program dedicated to his instrument, the tuba, as well as brass and woodwind instruments from the Harmonie and jazz. On stage, we’ll discover Andy Emler’s exceptional “Tubafest” Quintet, bringing together the best of the French tuba scene, followed by the Harmonie Saint-Pierre,under the direction of Hervé Winckels for a world premiere. An evening full of surprises.

SUN, MAY 30, 2027, 5:00 PM

Jazz

Grand Théâtre

Prices: 2–8 €25

Ages 8 and up

Reservations for members

Thu, June 11

Reservations for the general public

Wed, Sep 2

L’événement Jazz à la Maison de la Culture TUBA FEST Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS