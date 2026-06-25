Jazz à la Maison de la Culture TUBA FEST Amiens
Jazz à la Maison de la Culture TUBA FEST Amiens dimanche 30 mai 2027.
Amiens
Jazz à la Maison de la Culture TUBA FEST
Place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-30 17:00:00
fin : 2027-05-30
Date(s) :
2027-05-30
TUBA FEST
FRANÇOIS THUILLIER, ANDY EMLER
DIM 30 MAI 2027 · 17H
GRAND THÉÂTRE
François Thuillier, professeur, improvisateur et compositeur rassemble ses amis musiciens pour un programme consacré à son instrument le tuba, aux cuivres et vents de l’Harmonie et au jazz. Sur la scène nous découvrirons l’exceptionnel Quintet d’Andy Emler Tubafest réunissant le meilleur de la scène tubistique française, puis l’Harmonie Saint-Pierre placée sous la direction d’Hervé Winckels pour une création. Une soirée pleine de surprises.
DIM 30 MAI 2027 • 17H
Jazz
Grand Théâtre
Tarif 2 • 8 à 25€
Dès 8 ans
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep
TUBA FEST
FRANÇOIS THUILLIER, ANDY EMLER
DIM 30 MAI 2027 · 17H
GRAND THÉÂTRE
François Thuillier, professeur, improvisateur et compositeur rassemble ses amis musiciens pour un programme consacré à son instrument le tuba, aux cuivres et vents de l’Harmonie et au jazz. Sur la scène nous découvrirons l’exceptionnel Quintet d’Andy Emler Tubafest réunissant le meilleur de la scène tubistique française, puis l’Harmonie Saint-Pierre placée sous la direction d’Hervé Winckels pour une création. Une soirée pleine de surprises.
DIM 30 MAI 2027 • 17H
Jazz
Grand Théâtre
Tarif 2 • 8 à 25€
Dès 8 ans
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep .
Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79 accueil@mca-amiens.com
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English :
TUBA FEST
FRANÇOIS THUILLIER, ANDY EMLER
SUN, MAY 30, 2027, 5:00 PM
GRAND THÉÂTRE
François Thuillier, professor, improviser, and composer, brings together his musician friends for a program dedicated to his instrument, the tuba, as well as brass and woodwind instruments from the Harmonie and jazz. On stage, we’ll discover Andy Emler’s exceptional “Tubafest” Quintet, bringing together the best of the French tuba scene, followed by the Harmonie Saint-Pierre,under the direction of Hervé Winckels for a world premiere. An evening full of surprises.
SUN, MAY 30, 2027, 5:00 PM
Jazz
Grand Théâtre
Prices: 2–8 €25
Ages 8 and up
Reservations for members
Thu, June 11
Reservations for the general public
Wed, Sep 2
L’événement Jazz à la Maison de la Culture TUBA FEST Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS
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