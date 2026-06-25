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Jazz à la Maison de la Culture TUBA FEST Amiens

Jazz à la Maison de la Culture TUBA FEST Amiens dimanche 30 mai 2027.

Adresse
Place Léon Gontier
Ville
80000 Amiens
Département
Somme
Début
dimanche 30 mai 2027
Fin
dimanche 30 mai 2027
Heure de début
17:00:00
Tarif

Amiens

Jazz à la Maison de la Culture TUBA FEST

Place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-30 17:00:00
fin : 2027-05-30

Date(s) :
2027-05-30

TUBA FEST
FRANÇOIS THUILLIER, ANDY EMLER
DIM 30 MAI 2027 · 17H
GRAND THÉÂTRE

François Thuillier, professeur, improvisateur et compositeur rassemble ses amis musiciens pour un programme consacré à son instrument le tuba, aux cuivres et vents de l’Harmonie et au jazz. Sur la scène nous découvrirons l’exceptionnel Quintet d’Andy Emler Tubafest réunissant le meilleur de la scène tubistique française, puis l’Harmonie Saint-Pierre placée sous la direction d’Hervé Winckels pour une création. Une soirée pleine de surprises.

DIM 30 MAI 2027 • 17H

Jazz
Grand Théâtre
Tarif 2 • 8 à 25€
Dès 8 ans

Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep
TUBA FEST
FRANÇOIS THUILLIER, ANDY EMLER
DIM 30 MAI 2027 · 17H
GRAND THÉÂTRE

François Thuillier, professeur, improvisateur et compositeur rassemble ses amis musiciens pour un programme consacré à son instrument le tuba, aux cuivres et vents de l’Harmonie et au jazz. Sur la scène nous découvrirons l’exceptionnel Quintet d’Andy Emler Tubafest réunissant le meilleur de la scène tubistique française, puis l’Harmonie Saint-Pierre placée sous la direction d’Hervé Winckels pour une création. Une soirée pleine de surprises.

DIM 30 MAI 2027 • 17H

Jazz
Grand Théâtre
Tarif 2 • 8 à 25€
Dès 8 ans

Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep   .

Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79  accueil@mca-amiens.com

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English :

TUBA FEST
FRANÇOIS THUILLIER, ANDY EMLER
SUN, MAY 30, 2027, 5:00 PM
GRAND THÉÂTRE

François Thuillier, professor, improviser, and composer, brings together his musician friends for a program dedicated to his instrument, the tuba, as well as brass and woodwind instruments from the Harmonie and jazz. On stage, we’ll discover Andy Emler’s exceptional “Tubafest” Quintet, bringing together the best of the French tuba scene, followed by the Harmonie Saint-Pierre,under the direction of Hervé Winckels for a world premiere. An evening full of surprises.

SUN, MAY 30, 2027, 5:00 PM

Jazz
Grand Théâtre
Prices: 2–8 €25
Ages 8 and up

Reservations for members
Thu, June 11
Reservations for the general public
Wed, Sep 2

L’événement Jazz à la Maison de la Culture TUBA FEST Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS

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