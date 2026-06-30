Jazz au Boulingrin Rue du Temple Reims
samedi 4 juillet 2026 · Rue du Temple · Reims
Informations pratiques
Reims
Jazz au Boulingrin
Rue du Temple Reims Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05 2026-07-11 2026-07-12
Tout public
Le jazz s’invite rue du Temple à travers sept concerts gratuits proposés en partenariat avec Jazzus Productions, du 5 juillet au 2 août.
Des concerts gratuits les samedis à 19h30 rue du Temple à Reims.
Samedi 4 juillet à 19h30 Roller Brass Band Fanfare à roulettes
Dimanche 5 juillet à 13h Alice Drissi Pop folk française
Samedi 11 juillet à 19h30 Tenor Madness Jazz Reims-Berlin
Dimanche 12 juillet à 16h Lenny and the Doubters Rock 70’s .
Rue du Temple Reims Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Jazz au Boulingrin
L’événement Jazz au Boulingrin Reims a été mis à jour le 2026-06-26 par Reims Tourisme & Congrès
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