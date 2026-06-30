Informations pratiques

Reims

Jazz au Boulingrin

Rue du Temple Reims Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05 2026-07-11 2026-07-12

Tout public

Le jazz s’invite rue du Temple à travers sept concerts gratuits proposés en partenariat avec Jazzus Productions, du 5 juillet au 2 août.

Des concerts gratuits les samedis à 19h30 rue du Temple à Reims.

Samedi 4 juillet à 19h30 Roller Brass Band Fanfare à roulettes

Dimanche 5 juillet à 13h Alice Drissi Pop folk française

Samedi 11 juillet à 19h30 Tenor Madness Jazz Reims-Berlin

Dimanche 12 juillet à 16h Lenny and the Doubters Rock 70’s .

Rue du Temple Reims Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Jazz au Boulingrin

L’événement Jazz au Boulingrin Reims a été mis à jour le 2026-06-26 par Reims Tourisme & Congrès