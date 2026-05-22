Jazz bat la campagne Daniel Zimmermann Quartet Parthenay
Jazz bat la campagne Daniel Zimmermann Quartet Parthenay vendredi 10 juillet 2026.
Parthenay
Jazz bat la campagne Daniel Zimmermann Quartet
Place de la Nation Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Jazz bat la campagne Concert Daniel Zimmermann Quartet
Daniel Zimmermann trombone et arrangements
Pierre Durand guitare
Elise Blanchard basse
Julien Charlet batterie
Avec en toile de fond l’inexorable changement climatique, Snapshots explore les errements d’une époque qui évoque
par moments les années 30, par d’autres la fin de l’empire romain, si ce n’est même la fin de l’ère des dinosaures…
Après leur album sidérant (dixit Mediapart) sur Gainsbourg, ils reviennent avec Snapshots , d’inspiration pop, blues et folk, unanimement salué par la critique. Un moment mémorable en perspective avec un groupe qui aligne depuis des années les disques remarquables et des centaines de concerts à travers la France et le monde. .
Place de la Nation Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@lejazzbatlacampagne.com
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English :
L’événement Jazz bat la campagne Daniel Zimmermann Quartet Parthenay a été mis à jour le 2026-05-20 par CC Parthenay Gâtine
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