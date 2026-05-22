Parthenay

Jazz bat la campagne Daniel Zimmermann Quartet

Place de la Nation Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Jazz bat la campagne Concert Daniel Zimmermann Quartet

Daniel Zimmermann trombone et arrangements

Pierre Durand guitare

Elise Blanchard basse

Julien Charlet batterie

Avec en toile de fond l’inexorable changement climatique, Snapshots explore les errements d’une époque qui évoque

par moments les années 30, par d’autres la fin de l’empire romain, si ce n’est même la fin de l’ère des dinosaures…

Après leur album sidérant (dixit Mediapart) sur Gainsbourg, ils reviennent avec Snapshots , d’inspiration pop, blues et folk, unanimement salué par la critique. Un moment mémorable en perspective avec un groupe qui aligne depuis des années les disques remarquables et des centaines de concerts à travers la France et le monde. .

Place de la Nation Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@lejazzbatlacampagne.com

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English :

L’événement Jazz bat la campagne Daniel Zimmermann Quartet Parthenay a été mis à jour le 2026-05-20 par CC Parthenay Gâtine