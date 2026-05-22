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Jazz bat la campagne Daniel Zimmermann Quartet Parthenay

Jazz bat la campagne Daniel Zimmermann Quartet Parthenay

Jazz bat la campagne Daniel Zimmermann Quartet Parthenay vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : Place de la Nation

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Parthenay

Jazz bat la campagne Daniel Zimmermann Quartet

Place de la Nation Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Jazz bat la campagne Concert Daniel Zimmermann Quartet

Daniel Zimmermann trombone et arrangements
Pierre Durand guitare
Elise Blanchard basse
Julien Charlet batterie

Avec en toile de fond l’inexorable changement climatique, Snapshots explore les errements d’une époque qui évoque
par moments les années 30, par d’autres la fin de l’empire romain, si ce n’est même la fin de l’ère des dinosaures…

Après leur album sidérant (dixit Mediapart) sur Gainsbourg, ils reviennent avec Snapshots , d’inspiration pop, blues et folk, unanimement salué par la critique. Un moment mémorable en perspective avec un groupe qui aligne depuis des années les disques remarquables et des centaines de concerts à travers la France et le monde.   .

Place de la Nation Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   contact@lejazzbatlacampagne.com

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English :

L’événement Jazz bat la campagne Daniel Zimmermann Quartet Parthenay a été mis à jour le 2026-05-20 par CC Parthenay Gâtine

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