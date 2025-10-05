Jazz & goûter : toute la programmation Le Sunset/Sunside Paris

Jazz & goûter : toute la programmation Le Sunset/Sunside Paris dimanche 5 octobre 2025.

Retrouvez nos hommages : Walt Disney, Ella Fitzgerald & Billie Holiday, les Beatles, Stevie Wonder, Ray Charles, Elvis Presley, Frank Sinatra, Miles Davis… ainsi que nos thématiques incontournables : les Comédies Musicales, les Chants de Noël, Halloween, le Carnaval de Mardi-Gras, les Comptines… Le rendez-vous des enfants et des parents chaque dimanche.

En octobre

5 octobre : Jazz & Goûter fête Walt Disney

12 octobre : Jazz & Goûter fête les comptines

19 octobre : Jazz & Goûter fête Nina Simone

26 octobre : Jazz & Goûter fête les Beatles

En novembre

2 novembre : Jazz & Goûter fête Halloween

9 novembre : Jazz & Goûter fête les divas du jazz

16 novembre : Jazz & Goûter fête Franck Sinatra et Nat King Cole

23 novembre : Jazz & Goûter fête les comédies musicales

30 novembre : Jazz & Goûter fête Disney en Karaoké

En décembre

7 décembre : Jazz & Goûter fête Stevie Wonder

14 décembre : Jazz & Goûter fête Noël Vol.1

21 décembre : Jazz & Goûter fête Noël Vol.2

A partir de 2-3 ans • Tarif unique à 12 euros • Formule Goûter en vente à 5€ sur place (cake, bonbons, boisson) • Environ 50 minutes sans pause

Jazz & Goûter, le concept qui cartonne chaque dimanche à l’heure du goûter est de retour! Vous avez le choix entre trois séances : 11h, 15h ou 17h. Dès 2 ans

Du dimanche 05 octobre 2025 au dimanche 21 décembre 2025 :

payant Tout public. A partir de 2 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-05T02:00:00+02:00

fin : 2025-12-22T00:59:59+01:00

Date(s) :

Le Sunset/Sunside 60, rue des Lombards 75001 Paris