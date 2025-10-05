Jazz & goûter : toute la programmation Le Sunset/Sunside Paris
Jazz & goûter : toute la programmation Le Sunset/Sunside Paris dimanche 5 octobre 2025.
Retrouvez nos hommages : Walt Disney, Ella Fitzgerald & Billie Holiday, les Beatles, Stevie Wonder, Ray Charles, Elvis Presley, Frank Sinatra, Miles Davis… ainsi que nos thématiques incontournables : les Comédies Musicales, les Chants de Noël, Halloween, le Carnaval de Mardi-Gras, les Comptines… Le rendez-vous des enfants et des parents chaque dimanche.
En octobre
5 octobre : Jazz & Goûter fête Walt Disney
12 octobre : Jazz & Goûter fête les comptines
19 octobre : Jazz & Goûter fête Nina Simone
26 octobre : Jazz & Goûter fête les Beatles
En novembre
2 novembre : Jazz & Goûter fête Halloween
9 novembre : Jazz & Goûter fête les divas du jazz
16 novembre : Jazz & Goûter fête Franck Sinatra et Nat King Cole
23 novembre : Jazz & Goûter fête les comédies musicales
30 novembre : Jazz & Goûter fête Disney en Karaoké
En décembre
7 décembre : Jazz & Goûter fête Stevie Wonder
14 décembre : Jazz & Goûter fête Noël Vol.1
21 décembre : Jazz & Goûter fête Noël Vol.2
A partir de 2-3 ans • Tarif unique à 12 euros • Formule Goûter en vente à 5€ sur place (cake, bonbons, boisson) • Environ 50 minutes sans pause
Jazz & Goûter, le concept qui cartonne chaque dimanche à l’heure du goûter est de retour! Vous avez le choix entre trois séances : 11h, 15h ou 17h. Dès 2 ans
payant Tout public. A partir de 2 ans.
Le Sunset/Sunside 60, rue des Lombards 75001 Paris