Jazz – Masterclass de Glenn Ferris Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

La masterclass permet aux élèves des conservatoires de travailler sur la musique de Glenn Ferris, figure majeure du Jazz contemporain. Ouverte au grand public dans le cadre du Festival Quartier du Livre, cette masterclass est l’occasion de découvrir ou redécouvrir ce musicien d’exception.

Biographie Glenn

Ferris : Figure majeure du jazz contemporain, Glenn

Ferris s’impose comme un musicien inclassable, explorateur infatigable des

possibilités de son instrument. Né en 1950 à Hollywood, il découvre très tôt le

trombone et s’oriente vers le jazz après un choc musical décisif à l’écoute

d’Eric Dolphy. Formé notamment par Don Ellis, il devient dès l’adolescence

soliste dans son big band. Au début des années 1970, sa rencontre avec

Frank Zappa marque un tournant : il participe aux aventures du Grand puis

du Petit Wazoo, développant une approche rigoureuse et inventive du jeu

collectif. Parallèlement, il multiplie les collaborations avec des artistes

majeurs tels que Stevie Wonder, Billy Cobham ou encore Art Pepper. Installé

en France au début des années 1980, il devient une figure incontournable de la

scène européenne, collaborant avec des musiciens comme Michel Petrucciani,

Henri Texier ou Michel Portal. Parallèlement, il développe ses propres

formations, du trio au quintet, affirmant une écriture personnelle mêlant liberté,

lyrisme et énergie. Tromboniste virtuose et créateur audacieux, Glenn

Ferris a profondément renouvelé l’image de son instrument, imposant une voix

singulière, à la fois puissante, sensible et résolument moderne.

Dans le cadre du Festival Quartier du Livre, le conservatoire du 5eme et Yoann Loustalot invitent le grand public à une masterclass de Glenn Ferris.

Le mercredi 03 juin 2026

de 17h30 à 21h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-03T20:30:00+02:00

fin : 2026-06-04T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-03T17:30:00+02:00_2026-06-03T21:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS

+33146339798 conservatoire5@paris.fr



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