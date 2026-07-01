Jazz sur la Ria avec Namas et Mama Shakers Locoal-Mendon
vendredi 17 juillet 2026 · Locoal-Mendon
Informations pratiques
Locoal-Mendon
Jazz sur la Ria avec Namas et Mama Shakers
Route de Locoal Locoal-Mendon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Jazz sur la Ria revient avec une programmation haute en couleurs, explorant toutes les facettes du jazz son héritage, sa liberté et son incroyable capacité à se réinventer.
Cette année, laissez-vous surprendre par Namas, trio Breton en pleine ascension qui mêle jazz contemporain, hip-hop et influences électroniques dans un univers sonore aussi raffiné qu’envoûtant. Lauréat du Golden Jazz Trophy 2025 et finaliste Rezzo Jazz à Vienne 2026, le groupe incarne une nouvelle génération de musiciens audacieux et créatifs. Un talent à suivre de près !
Puis préparez-vous à changer d’époque avec Mama Shakers ! Avec une énergie contagieuse, le groupe revisite les racines populaires du jazz américain, du swing de La Nouvelle-Orléans aux vieux blues de Memphis. Harmonies vocales, rythmes entraînants et bonne humeur communicative leur concert est une véritable machine à remonter le temps dont on ressort avec le sourire aux lèvres.
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, venez découvrir deux formations talentueuses et célébrer le jazz vivant, libre et ouvert à tous.
Buvette et restauration sur place
Billetterie sur place et en ligne .
Route de Locoal Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Jazz sur la Ria avec Namas et Mama Shakers Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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