Informations pratiques

Locoal-Mendon

Jazz sur la Ria avec Namas et Mama Shakers

Route de Locoal Locoal-Mendon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Jazz sur la Ria revient avec une programmation haute en couleurs, explorant toutes les facettes du jazz son héritage, sa liberté et son incroyable capacité à se réinventer.

Cette année, laissez-vous surprendre par Namas, trio Breton en pleine ascension qui mêle jazz contemporain, hip-hop et influences électroniques dans un univers sonore aussi raffiné qu’envoûtant. Lauréat du Golden Jazz Trophy 2025 et finaliste Rezzo Jazz à Vienne 2026, le groupe incarne une nouvelle génération de musiciens audacieux et créatifs. Un talent à suivre de près !

Puis préparez-vous à changer d’époque avec Mama Shakers ! Avec une énergie contagieuse, le groupe revisite les racines populaires du jazz américain, du swing de La Nouvelle-Orléans aux vieux blues de Memphis. Harmonies vocales, rythmes entraînants et bonne humeur communicative leur concert est une véritable machine à remonter le temps dont on ressort avec le sourire aux lèvres.

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, venez découvrir deux formations talentueuses et célébrer le jazz vivant, libre et ouvert à tous.

Buvette et restauration sur place

Billetterie sur place et en ligne .

Route de Locoal Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Jazz sur la Ria avec Namas et Mama Shakers Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon