Jazzy Bazz en concert [REPORT] Le Cargö Caen

Informations pratiques

Caen

Jazzy Bazz en concert [REPORT]

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-11 19:30:00

fin : 2027-03-11 23:59:00

Date(s) :

2027-03-11

À l’aube de l’écoute d’un nouvel album de Jazzy Bazz, il faut prendre en considération le poids d’une discographie exemplaire, fruit d’une trajectoire artistique intransigeante et d’une exigence rare.

Le concert de Jazzy Bazz initialement prévu le jeudi 21 mai 2026 au Cargö est reporté au jeudi 11 mars 2027.

L’artiste prépare actuellement son prochain album IVAN et souhaite prendre le temps nécessaire pour que ce projet soit à la hauteur de ses attentes et de celles de son public.

Les billets restent valables pour la nouvelle date.

Si vous souhaitez un remboursement, voici les marches à suivre selon la provenance de vos billets

• Pour les billets achetés sur la billetterie du Cargö, renseignez le formulaire disponible via le lien https://billetterie.lecargo.fr/agenda/99-Jazzy-Bazz

• Pour les billets achetés auprès de Shotgun, merci d’écrire à contact@lecargo.fr

• Pour les réservations faites sur le Pass Culture, vous avez 48h pour procéder à l’annulation

Fin du délai pour vos demandes dimanche 14 juin 2026

Merci de votre compréhension.

JAZZY BAZZ

À l’aube de l’écoute d’un nouvel album de Jazzy Bazz, il faut prendre en considération le poids d’une discographie exemplaire, fruit d’une trajectoire artistique intransigeante et d’une exigence rare. Depuis son 19e arrondissement natal, il a dédié sa vie aux rimes, forgeant son style au sein de La Cool Connexion et du collectif culte L’Entourage.

Avec une discographie impeccable, Jazzy Bazz s’est imposé comme un artiste d’une rigueur absolue, refusant toute concession. Son approche est celle d’un artisan du rap, animé par une quête perpétuelle d’amélioration et une volonté de hisser sa musique à un niveau toujours plus élevé. Cette mentalité d’athlète le pousse à remettre en question cha-cune de ses créations pour en extraire l’essence la plus pure.

Nirvana marque une évolution, une réflexion sur le temps et l’inspiration. Opposé à la production de masse, il choisit une autre voie, celle de la patience et de la sincérité artistique. La musique, pour lui, ne se quantifie pas elle se ressent, s’immisce dans la vie, au détour d’une nuit, d’une conversation ou d’un instant suspendu. .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

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English : Jazzy Bazz en concert [REPORT]

When listening to a new Jazzy Bazz album, one has to consider the weight of an exemplary discography, the fruit of an uncompromising artistic trajectory and rare high standards.

L’événement Jazzy Bazz en concert [REPORT] Caen a été mis à jour le 2026-05-07 par Calvados Attractivité