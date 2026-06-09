Je Dis Musique 2026 Carte blanche à DJ Thiix Quai des Récollets Pontivy
Je Dis Musique 2026 Carte blanche à DJ Thiix Quai des Récollets Pontivy jeudi 27 août 2026.
Pontivy
Je Dis Musique 2026 Carte blanche à DJ Thiix
Quai des Récollets Aux abords du Palais des Congrès Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Rock celtique
Vous avez découvert DJ THIIX à la fête de la musique, durant la flamme olympique ou encore en première partie d’un Je dis musique en 2022. Fort d’une expérience en club, en radio et lauréat du Doullens Summer break en 2023, il vous promet un show détonnant, au programme des remix, des mashup et en exclusivité, son premier titre Call Me Back. .
Quai des Récollets Aux abords du Palais des Congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 06 16
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English :
L’événement Je Dis Musique 2026 Carte blanche à DJ Thiix Pontivy a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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