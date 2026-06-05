Je Dis Musique 2026 Kerlenn Pondi Quai des Récollets Pontivy

Pontivy

Je Dis Musique 2026 Kerlenn Pondi

Quai des Récollets Aux abords du Palais des Congrès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Véritable ambassadeur de la culture, de la musique et de la danse bretonne, l’ensemble Kerlenn Pondi, originaire du pays de Pontivy, vous promet une somptueuse prestation ! .

Quai des Récollets Aux abords du Palais des Congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 06 16

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English :

L’événement Je Dis Musique 2026 Kerlenn Pondi Pontivy a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté