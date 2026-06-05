Je Dis Musique 2026 Kerlenn Pondi Quai des Récollets Pontivy
Je Dis Musique 2026 Kerlenn Pondi Quai des Récollets Pontivy samedi 11 juillet 2026.
Pontivy
Je Dis Musique 2026 Kerlenn Pondi
Quai des Récollets Aux abords du Palais des Congrès Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Véritable ambassadeur de la culture, de la musique et de la danse bretonne, l’ensemble Kerlenn Pondi, originaire du pays de Pontivy, vous promet une somptueuse prestation ! .
Quai des Récollets Aux abords du Palais des Congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 06 16
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English :
L’événement Je Dis Musique 2026 Kerlenn Pondi Pontivy a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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