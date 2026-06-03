Je meurs de ne pas mourir (Les deux vies de Thérèse) – Paco Bezerra / Aurélia Lüscher / Estelle Meyer Théâtre de la Bastille PARIS
Je meurs de ne pas mourir (Les deux vies de Thérèse) – Paco Bezerra / Aurélia Lüscher / Estelle Meyer Théâtre de la Bastille PARIS mercredi 16 septembre 2026.
Et si Thérèse d’Avila, sainte patronne espagnole, première femme proclamée docteure de l’Église, revenait parmi nous ? Si cette mystique, sanctifiée après avoir subi les foudres de l’Inquisition, se trouvait ressuscitée avant l’heure ? Si, une fois récupérées ses reliques dispersées aux quatre coins du monde, elle se consacrait à une vie nouvelle, arpentant les marges de la société espagnole contemporaine, encore et toujours dissidente et libre ?
C’est la proposition insolente et drôle de l’auteur espagnol Paco Bezerra, dont s’emparent Aurélia Lüscher à la mise en scène et Estelle Meyer au jeu et au chant. De la première on connaît le goût pour les spectacles volontiers iconoclastes et la petite fabrique du plateau. De la seconde, on sait la flamme et la fougue, la spiritualité et la ferveur. Les deux partagent le combat des femmes pour l’égalité et la liberté, et la foi dans le théâtre comme rituel.
Accompagné par la musique de la DJ et compositrice Deena Abdelwahed, leur mariage promet ainsi un spectacle à haute intensité, faisant du théâtre le lieu de tous les miracles…
Aurélia Lüscher et Estelle Meyer s’emparent du texte de l’Espagnol Paco Bezerra pour une évocation haute en couleurs de Sainte Thérèse d’Avila !
Du mercredi 16 septembre 2026 au mercredi 30 septembre 2026 :
samedi
de 18h00 à 19h30
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 20h00 à 21h30
payant Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T23:00:00+02:00
fin : 2026-10-01T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-16T20:00:00+02:00_2026-09-16T21:30:00+02:00;2026-09-17T20:00:00+02:00_2026-09-17T21:30:00+02:00;2026-09-18T20:00:00+02:00_2026-09-18T21:30:00+02:00;2026-09-19T18:00:00+02:00_2026-09-19T19:30:00+02:00;2026-09-21T20:00:00+02:00_2026-09-21T21:30:00+02:00;2026-09-22T20:00:00+02:00_2026-09-22T21:30:00+02:00;2026-09-23T20:00:00+02:00_2026-09-23T21:30:00+02:00;2026-09-24T20:00:00+02:00_2026-09-24T21:30:00+02:00;2026-09-25T20:00:00+02:00_2026-09-25T21:30:00+02:00;2026-09-26T18:00:00+02:00_2026-09-26T19:30:00+02:00;2026-09-28T20:00:00+02:00_2026-09-28T21:30:00+02:00;2026-09-29T20:00:00+02:00_2026-09-29T21:30:00+02:00;2026-09-30T20:00:00+02:00_2026-09-30T21:30:00+02:00
Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette 75011 PARIS
https://www.theatre-bastille.com/saison-26-27/je-meurs-de-ne-pas-mourir-la-vie-double-de-therese accueil@theatre-bastille.com https://www.facebook.com/ThdelaBastille/ https://www.facebook.com/ThdelaBastille/
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