Je ne sais pas t’écrire mon amour : Sandra Calderan Les Laboratoires d’Aubervilliers Aubervilliers

Un jour, on m’a demandé de venir faire une lecture sur le thème de l’amour, des amoures. J’ai alors lancé un appel à mon réseau d’auteurs et autrices, de celles et ceux qui écrivent la lutte, les corps dissidents, les vécus minorisés. De celles et ceux qui manient la rage et la révolution. Je leur ai proposé de me partager, pour une fois, leurs lettres d’amour. Iels ont été nombreux.ses à répondre à l’appel, avec grand enthousiasme. Nous nous sommes alors aperçues que juxtaposer ainsi des lettres qui parlent d’amour, de sexe, de tendresse profonde, avait un effet presque magique. » Sandra Calderan, metteuse en scène et comédienne

Sandra Calderan écrit de la poésie, mais de la poésie à dire, à entendre, à vivre. Comédienne et metteuse en scène, elle pense son écriture poétique comme un geste physique, un engagement corporel qui doit se transmettre en direct. La poésie est au cœur de son travail, engagé, politique, qui retrace inlassablement les récits des vies oubliées, meurtries, et rayonnantes. En parallèle des spectacles, elle mène au sein de la Compagnie des Hauts Parleurs de nombreuses actions culturelles. Sandra Calderan collabore également depuis plusieurs années avec le Cirque Queer en tant qu’autrice et metteuse en scène, la Compagnie Monstra / Lucia Soto, la Compagnie Eranos / Flor Paichard, Lou Trotignon stand up et avec Rébecca Chaillon et la Compagnie Dans Le Ventre.

Mentions de production

Metteuse en scène et comédienne : Sandra Calderan

Comédienne : Victoria Paulet

Musicien : Mélo Lauret

Production et diffusion : Malaury Goutoule

Liste des auteurices lu·es : Wendy Delorme, Maëlle Lecorre, Gorge Bataille, Star Finsh, Lélia, Marie Fortuit, Marcia Burnier, Aroun Mariadas, Lucia Etchart, Rébecca Chaillon, Etaïnn Zwer, Sabrina Calvo, Nathalie Sejean, Sandra Calderan, Elisa Monteil, Nelly Slim, Victoria Paulet.

Durée : 1h10

Avertissement : Contenu érotique

Programme complet de la soirée aux Labos

19H30-20H40 : Je ne sais pas t’écrire, mon amour — Sandra Calderan

21H00-21H40 : Disparue — Marcela Santander Corvalán

21H00-21H25 : SONGS OF GRIEF [LOVE ME TENDER] — Vanassay Khamphommala

22H00–00H00 : Projections en continu dans le jardin

22H00-22H25 : SONGS OF GRIEF [LOVE ME TENDER] — Vanassay Khamphommala

23H00-23H25 : SONGS OF GRIEF [LOVE ME TENDER] — Vanassay Khamphommala

Un événement dans le cadre de la Nuit Blanche 2026

Avec le soutien de la Métropole du Grand Paris

En partenariat avec le réseau TRAM

Que disent les lettres d’amour de celles et ceux qui écrivent la lutte, les corps dissidents, les vécus minorisés ? Une lecture musicale par Sandra Calderan, avec Mélo Lauret et Victoria Paulet.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h30 à 20h40

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-06T23:40:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:30:00+02:00_2026-06-06T20:40:00+02:00

Les Laboratoires d’Aubervilliers 41 Rue Lécuyer 93300 Aubervilliers

Métro -> 7 : Aubervilliers-Pantin Quatre Chemins (Aubervilliers) (Pantin) (339m)

Bus -> 152330 : Condorcet (Aubervilliers) (Pantin) (158m)

Vélib -> Jean Jaurès – Presles (215.39m)

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