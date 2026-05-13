Je ne sais pas t’écrire mon amour : Sandra Calderan Les Laboratoires d’Aubervilliers Aubervilliers
Je ne sais pas t’écrire mon amour : Sandra Calderan Les Laboratoires d’Aubervilliers Aubervilliers samedi 6 juin 2026.
Un jour, on m’a demandé de venir faire une lecture sur le thème de l’amour, des amoures. J’ai alors lancé un appel à mon réseau d’auteurs et autrices, de celles et ceux qui écrivent la lutte, les corps dissidents, les vécus minorisés. De celles et ceux qui manient la rage et la révolution. Je leur ai proposé de me partager, pour une fois, leurs lettres d’amour. Iels ont été nombreux.ses à répondre à l’appel, avec grand enthousiasme. Nous nous sommes alors aperçues que juxtaposer ainsi des lettres qui parlent d’amour, de sexe, de tendresse profonde, avait un effet presque magique. »
Sandra Calderan écrit de la poésie, mais de la poésie à dire, à entendre, à vivre. Comédienne et metteuse en scène, elle pense son écriture poétique comme un geste physique, un engagement corporel qui doit se transmettre en direct. La poésie est au cœur de son travail, engagé, politique, qui retrace inlassablement les récits des vies oubliées, meurtries, et rayonnantes. En parallèle des spectacles, elle mène au sein de la Compagnie des Hauts Parleurs de nombreuses actions culturelles. Sandra Calderan collabore également depuis plusieurs années avec le Cirque Queer en tant qu’autrice et metteuse en scène, la Compagnie Monstra / Lucia Soto, la Compagnie Eranos / Flor Paichard, Lou Trotignon stand up et avec Rébecca Chaillon et la Compagnie Dans Le Ventre.
Mentions de production
Metteuse en scène et comédienne : Sandra Calderan
Comédienne : Victoria Paulet
Musicien : Mélo Lauret
Production et diffusion : Malaury Goutoule
Liste des auteurices lu·es : Wendy Delorme, Maëlle Lecorre, Gorge Bataille, Star Finsh, Lélia, Marie Fortuit, Marcia Burnier, Aroun Mariadas, Lucia Etchart, Rébecca Chaillon, Etaïnn Zwer, Sabrina Calvo, Nathalie Sejean, Sandra Calderan, Elisa Monteil, Nelly Slim, Victoria Paulet.
Durée : 1h10
Avertissement : Contenu érotique
Programme complet de la soirée aux Labos
19H30-20H40 : Je ne sais pas t’écrire, mon amour — Sandra Calderan
21H00-21H40 : Disparue — Marcela Santander Corvalán
21H00-21H25 : SONGS OF GRIEF [LOVE ME TENDER] — Vanassay Khamphommala
22H00–00H00 : Projections en continu dans le jardin
22H00-22H25 : SONGS OF GRIEF [LOVE ME TENDER] — Vanassay Khamphommala
23H00-23H25 : SONGS OF GRIEF [LOVE ME TENDER] — Vanassay Khamphommala
Un événement dans le cadre de la Nuit Blanche 2026
Avec le soutien de la Métropole du Grand Paris
En partenariat avec le réseau TRAM
Que disent les lettres d’amour de celles et ceux qui écrivent la lutte, les corps dissidents, les vécus minorisés ? Une lecture musicale par Sandra Calderan, avec Mélo Lauret et Victoria Paulet.
Le samedi 06 juin 2026
de 19h30 à 20h40
gratuit
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-06T23:40:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T19:30:00+02:00_2026-06-06T20:40:00+02:00
Les Laboratoires d’Aubervilliers 41 Rue Lécuyer 93300 Aubervilliers
Métro -> 7 : Aubervilliers-Pantin Quatre Chemins (Aubervilliers) (Pantin) (339m)
Bus -> 152330 : Condorcet (Aubervilliers) (Pantin) (158m)
Vélib -> Jean Jaurès – Presles (215.39m)
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