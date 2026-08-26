« Je passe ma vie à peindre ». Un parcours Claude Monet en galerie impressionniste Musée d’Orsay Paris

Informations pratiques

Cinq peintures, récemment étudiées ou restaurées, révèlent une autre facette de son art, moins spontanée qu’il n’y paraît. Retraçant les premières décennies de sa carrière jusqu’au tournant du siècle, ses peintures le montrent tout à sa quête de peindre en plein air et de rendre sa « sensation ». Elles traduisent avec brio l’atmosphère des bords de Seine ou les flots houleux de la mer, la verdure printanière ou l’hiver rigoureux de paysages proches ou lointains, que son pinceau transfigure. Mais sous cette éblouissante facilité se cache une quête acharnée : peindre un tableau de trois mètres dans son jardin ; composer un paysage de neige ; évoquer un repas familial grandeur nature, avec ou sans convives ou encore, très concrètement, décider de vernir ou non son tableau. Autant de questions que s’est posées Monet et qui seront abordées dans cet accrochage, élaboré avec le concours du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France et de Bénédicte Trémolières, restauratrice spécialiste de l’artiste, ainsi qu’avec la participation de plusieurs restaurateurs. L’ensemble nous permet, grâce également à la présentation de quelques lettres, d’aller à la rencontre de l’artiste, au cœur de son œuvre et de son processus de création.

À l’occasion du centenaire de sa disparition, Claude Monet est mis à l’honneur dans la galerie impressionniste (salles 29 à 35) à travers un parcours dédié.

Du mercredi 30 septembre 2026 au dimanche 24 janvier 2027 :

jeudi

de 09h30 à 21h45

mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h30 à 18h00

payant

De 0 à 16 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-30T12:30:00+02:00

fin : 2027-01-24T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-09-30T09:30:00+02:00_2026-09-30T18:00:00+02:00;2026-10-01T09:30:00+02:00_2026-10-01T21:45:00+02:00;2026-10-02T09:30:00+02:00_2026-10-02T18:00:00+02:00;2026-10-03T09:30:00+02:00_2026-10-03T18:00:00+02:00;2026-10-04T09:30:00+02:00_2026-10-04T18:00:00+02:00;2026-10-06T09:30:00+02:00_2026-10-06T18:00:00+02:00;2026-10-07T09:30:00+02:00_2026-10-07T18:00:00+02:00;2026-10-08T09:30:00+02:00_2026-10-08T21:45:00+02:00;2026-10-09T09:30:00+02:00_2026-10-09T18:00:00+02:00;2026-10-10T09:30:00+02:00_2026-10-10T18:00:00+02:00;2026-10-11T09:30:00+02:00_2026-10-11T18:00:00+02:00;2026-10-13T09:30:00+02:00_2026-10-13T18:00:00+02:00;2026-10-14T09:30:00+02:00_2026-10-14T18:00:00+02:00;2026-10-15T09:30:00+02:00_2026-10-15T21:45:00+02:00;2026-10-16T09:30:00+02:00_2026-10-16T18:00:00+02:00;2026-10-17T09:30:00+02:00_2026-10-17T18:00:00+02:00;2026-10-18T09:30:00+02:00_2026-10-18T18:00:00+02:00;2026-10-20T09:30:00+02:00_2026-10-20T18:00:00+02:00;2026-10-21T09:30:00+02:00_2026-10-21T18:00:00+02:00;2026-10-22T09:30:00+02:00_2026-10-22T21:45:00+02:00;2026-10-23T09:30:00+02:00_2026-10-23T18:00:00+02:00;2026-10-24T09:30:00+02:00_2026-10-24T18:00:00+02:00;2026-10-25T09:30:00+02:00_2026-10-25T18:00:00+02:00;2026-10-27T09:30:00+02:00_2026-10-27T18:00:00+02:00;2026-10-28T09:30:00+02:00_2026-10-28T18:00:00+02:00;2026-10-29T09:30:00+02:00_2026-10-29T21:45:00+02:00;2026-10-30T09:30:00+02:00_2026-10-30T18:00:00+02:00;2026-10-31T09:30:00+02:00_2026-10-31T18:00:00+02:00;2026-11-01T09:30:00+02:00_2026-11-01T18:00:00+02:00;2026-11-03T09:30:00+02:00_2026-11-03T18:00:00+02:00;2026-11-04T09:30:00+02:00_2026-11-04T18:00:00+02:00;2026-11-05T09:30:00+02:00_2026-11-05T21:45:00+02:00;2026-11-06T09:30:00+02:00_2026-11-06T18:00:00+02:00;2026-11-07T09:30:00+02:00_2026-11-07T18:00:00+02:00;2026-11-08T09:30:00+02:00_2026-11-08T18:00:00+02:00;2026-11-10T09:30:00+02:00_2026-11-10T18:00:00+02:00;2026-11-11T09:30:00+02:00_2026-11-11T18:00:00+02:00;2026-11-12T09:30:00+02:00_2026-11-12T21:45:00+02:00;2026-11-13T09:30:00+02:00_2026-11-13T18:00:00+02:00;2026-11-14T09:30:00+02:00_2026-11-14T18:00:00+02:00;2026-11-15T09:30:00+02:00_2026-11-15T18:00:00+02:00;2026-11-17T09:30:00+02:00_2026-11-17T18:00:00+02:00;2026-11-18T09:30:00+02:00_2026-11-18T18:00:00+02:00;2026-11-19T09:30:00+02:00_2026-11-19T21:45:00+02:00;2026-11-20T09:30:00+02:00_2026-11-20T18:00:00+02:00;2026-11-21T09:30:00+02:00_2026-11-21T18:00:00+02:00;2026-11-22T09:30:00+02:00_2026-11-22T18:00:00+02:00;2026-11-24T09:30:00+02:00_2026-11-24T18:00:00+02:00;2026-11-25T09:30:00+02:00_2026-11-25T18:00:00+02:00;2026-11-26T09:30:00+02:00_2026-11-26T21:45:00+02:00;2026-11-27T09:30:00+02:00_2026-11-27T18:00:00+02:00;2026-11-28T09:30:00+02:00_2026-11-28T18:00:00+02:00;2026-11-29T09:30:00+02:00_2026-11-29T18:00:00+02:00;2026-12-01T09:30:00+02:00_2026-12-01T18:00:00+02:00;2026-12-02T09:30:00+02:00_2026-12-02T18:00:00+02:00;2026-12-03T09:30:00+02:00_2026-12-03T21:45:00+02:00;2026-12-04T09:30:00+02:00_2026-12-04T18:00:00+02:00;2026-12-05T09:30:00+02:00_2026-12-05T18:00:00+02:00;2026-12-06T09:30:00+02:00_2026-12-06T18:00:00+02:00;2026-12-08T09:30:00+02:00_2026-12-08T18:00:00+02:00;2026-12-09T09:30:00+02:00_2026-12-09T18:00:00+02:00;2026-12-10T09:30:00+02:00_2026-12-10T21:45:00+02:00;2026-12-11T09:30:00+02:00_2026-12-11T18:00:00+02:00;2026-12-12T09:30:00+02:00_2026-12-12T18:00:00+02:00;2026-12-13T09:30:00+02:00_2026-12-13T18:00:00+02:00;2026-12-15T09:30:00+02:00_2026-12-15T18:00:00+02:00;2026-12-16T09:30:00+02:00_2026-12-16T18:00:00+02:00;2026-12-17T09:30:00+02:00_2026-12-17T21:45:00+02:00;2026-12-18T09:30:00+02:00_2026-12-18T18:00:00+02:00;2026-12-19T09:30:00+02:00_2026-12-19T18:00:00+02:00;2026-12-20T09:30:00+02:00_2026-12-20T18:00:00+02:00;2026-12-22T09:30:00+02:00_2026-12-22T18:00:00+02:00;2026-12-23T09:30:00+02:00_2026-12-23T18:00:00+02:00;2026-12-24T09:30:00+02:00_2026-12-24T21:45:00+02:00;2026-12-25T09:30:00+02:00_2026-12-25T18:00:00+02:00;2026-12-26T09:30:00+02:00_2026-12-26T18:00:00+02:00;2026-12-27T09:30:00+02:00_2026-12-27T18:00:00+02:00;2026-12-29T09:30:00+02:00_2026-12-29T18:00:00+02:00;2026-12-30T09:30:00+02:00_2026-12-30T18:00:00+02:00;2026-12-31T09:30:00+02:00_2026-12-31T21:45:00+02:00;2027-01-01T09:30:00+02:00_2027-01-01T18:00:00+02:00;2027-01-02T09:30:00+02:00_2027-01-02T18:00:00+02:00;2027-01-03T09:30:00+02:00_2027-01-03T18:00:00+02:00;2027-01-05T09:30:00+02:00_2027-01-05T18:00:00+02:00;2027-01-06T09:30:00+02:00_2027-01-06T18:00:00+02:00;2027-01-07T09:30:00+02:00_2027-01-07T21:45:00+02:00;2027-01-08T09:30:00+02:00_2027-01-08T18:00:00+02:00;2027-01-09T09:30:00+02:00_2027-01-09T18:00:00+02:00;2027-01-10T09:30:00+02:00_2027-01-10T18:00:00+02:00;2027-01-12T09:30:00+02:00_2027-01-12T18:00:00+02:00;2027-01-13T09:30:00+02:00_2027-01-13T18:00:00+02:00;2027-01-14T09:30:00+02:00_2027-01-14T21:45:00+02:00;2027-01-15T09:30:00+02:00_2027-01-15T18:00:00+02:00;2027-01-16T09:30:00+02:00_2027-01-16T18:00:00+02:00;2027-01-17T09:30:00+02:00_2027-01-17T18:00:00+02:00;2027-01-19T09:30:00+02:00_2027-01-19T18:00:00+02:00;2027-01-20T09:30:00+02:00_2027-01-20T18:00:00+02:00;2027-01-21T09:30:00+02:00_2027-01-21T21:45:00+02:00;2027-01-22T09:30:00+02:00_2027-01-22T18:00:00+02:00;2027-01-23T09:30:00+02:00_2027-01-23T18:00:00+02:00;2027-01-24T09:30:00+02:00_2027-01-24T18:00:00+02:00

Musée d’Orsay Esplanade Valéry Giscard d’Estaing 75007 Galeries « De l’impressionnisme au néo-impressionnisme » Niveau 5Paris



Afficher la carte du lieu Musée d’Orsay et trouvez le meilleur itinéraire

