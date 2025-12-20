JE PREFERE QU’ON RESTE AMIS – THEATRE A L’OUEST Caen

JE PREFERE QU’ON RESTE AMIS Début : 2026-10-06 à 21:00. Tarif : – euros.

La phrase qui va tout faire sauter !Pour réussir sa déclaration d’amour, il faut choisir le bon moment, la bonne formulation, et la bonne personne ! Au risque sinon de s’entendre rétorquer la sentence fatale « je préfère qu’on reste amis ». C’est sans doute ce que Valentin dirait à sa meilleure pote Claudine si elle lui avouait son amour.Pas sûr que le langage des fleurs de cette généreuse fleuriste vienne bouleverser ce Valentin dur au coeur tendre ! Une comédie cruellement drôle de Laurent Ruquier, qui a rencontré un énorme succès avec plus de 80 000 spectateurs.

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14