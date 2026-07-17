Je roule à « Vél’eau », L’Atelier Media, Carvin

Informations pratiques

Je roule à « Vél’eau » 4 et 11 octobre L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit – Réservation conseillée – Tout Public à partir de 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T09:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-11T09:00:00+02:00 – 2026-10-11T12:30:00+02:00

Venez profiter d’une sortie nature à vélo dans la ville pour découvrir l’impact de l’eau sur le paysage urbain et l’espace public.

L’occasion de découvrir des sites naturels, témoins du passé industriel (étangs, canal, gare d’eau…), ainsi que des solutions alternatives à la gestion des eaux pluviales en ville, au service de la biodiversité et de cycle de l’eau.

Dans le cadre de Ma Vi(ll)e en Vert, en partenariat avec Benoit Deveycx, jardins des Milena

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

jeudi Fermé

vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00

dimanche Fermé

Enfourchez vos vélos : la ville vous dévoile ses secrets d’eau, entre nature cachée et traces du passé !