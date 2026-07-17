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Je roule à « Vél’eau », L’Atelier Media, Carvin

dimanche 4 octobre 2026 · L'Atelier Media · Carvin

Je roule à « Vél’eau », L’Atelier Media, Carvin

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
L'Atelier Media
Adresse
Place de la Gare, Carvin
Ville
62220 Carvin
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Gratuit - Réservation conseillée - Tout Public à partir de 14 ans

Je roule à « Vél’eau » 4 et 11 octobre L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit – Réservation conseillée – Tout Public à partir de 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T09:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-11T09:00:00+02:00 – 2026-10-11T12:30:00+02:00

Venez profiter d’une sortie nature à vélo dans la ville pour découvrir l’impact de l’eau sur le paysage urbain et l’espace public.
L’occasion de découvrir des sites naturels, témoins du passé industriel (étangs, canal, gare d’eau…), ainsi que des solutions alternatives à la gestion des eaux pluviales en ville, au service de la biodiversité et de cycle de l’eau.

Dans le cadre de Ma Vi(ll)e en Vert, en partenariat avec Benoit Deveycx, jardins des Milena

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
jeudi Fermé
vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00
dimanche Fermé
Enfourchez vos vélos : la ville vous dévoile ses secrets d’eau, entre nature cachée et traces du passé !

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