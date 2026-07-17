Je roule à « Vél’eau », L’Atelier Media, Carvin
dimanche 4 octobre 2026 · L'Atelier Media · Carvin
Informations pratiques
Je roule à « Vél’eau » 4 et 11 octobre L’Atelier Media Pas-de-Calais
Gratuit – Réservation conseillée – Tout Public à partir de 14 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T09:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-11T09:00:00+02:00 – 2026-10-11T12:30:00+02:00
Venez profiter d’une sortie nature à vélo dans la ville pour découvrir l’impact de l’eau sur le paysage urbain et l’espace public.
L’occasion de découvrir des sites naturels, témoins du passé industriel (étangs, canal, gare d’eau…), ainsi que des solutions alternatives à la gestion des eaux pluviales en ville, au service de la biodiversité et de cycle de l’eau.
Dans le cadre de Ma Vi(ll)e en Vert, en partenariat avec Benoit Deveycx, jardins des Milena
L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
jeudi Fermé
vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00
dimanche Fermé
Enfourchez vos vélos : la ville vous dévoile ses secrets d’eau, entre nature cachée et traces du passé !
À voir aussi à Carvin (Pas-de-Calais)
- Mission Carv’impossible, au coeur du Labyrinthe de Carvin !, rue Florent Evrard, 62220 Carvin, Carvin 21 juillet 2026
- Après-midi Multi-Activités, Théâtre de verdure Jardin Public, Carvin 22 juillet 2026
- Tournoi de Jeux Vidéos, L’Atelier Media, Carvin 22 juillet 2026
- LE VILLAGE DES FUNNY DAYS EN VADROUILLE, Théâtre de verdure Jardin Public, Carvin 23 juillet 2026
- Atelier créatif « RAYMOND RÊVE », L’Atelier Media, Carvin 24 juillet 2026