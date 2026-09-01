Informations pratiques

Loudun

Je suis à vous

Rue du Bourg Joly Loudun Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:30:00

fin : 2026-11-07 22:30:00

Date(s) :

2026-11-07

Dans le grenier de la maison familiale, en plein confinement, Etienne découvre les lettres de Jean-Alfred Poulas, son aïeul. Son histoire mêlant le passé et le présent, nous fait redécouvrir la Grande guerre autrement ..( par la compagnie de Scènes & de Feu )

N’oubliez pas de réserver car le nombre de places est limité !

Par SMS ou sur HelloAsso .

Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17

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English : Je suis à vous

L’événement Je suis à vous Loudun a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays Loudunais