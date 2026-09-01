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AGENDA · Loudun

Je suis à vous Loudun

samedi 7 novembre 2026 · Loudun

Je suis à vous Loudun

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Rue du Bourg Joly
Ville
86200 Loudun
Département
Vienne
Tarif
10 10 Tarif réduit

Loudun

Je suis à vous

Rue du Bourg Joly Loudun Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:30:00
fin : 2026-11-07 22:30:00

Date(s) :
2026-11-07

Dans le grenier de la maison familiale, en plein confinement, Etienne découvre les lettres de Jean-Alfred Poulas, son aïeul. Son histoire mêlant le passé et le présent, nous fait redécouvrir la Grande guerre autrement ..( par la compagnie de Scènes & de Feu )
N’oubliez pas de réserver car le nombre de places est limité !
Par SMS ou sur HelloAsso   .

Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17 

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English : Je suis à vous

L’événement Je suis à vous Loudun a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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