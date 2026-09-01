Je suis à vous Loudun
samedi 7 novembre 2026 · Loudun
Informations pratiques
Loudun
Je suis à vous
Rue du Bourg Joly Loudun Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:30:00
fin : 2026-11-07 22:30:00
Date(s) :
2026-11-07
Dans le grenier de la maison familiale, en plein confinement, Etienne découvre les lettres de Jean-Alfred Poulas, son aïeul. Son histoire mêlant le passé et le présent, nous fait redécouvrir la Grande guerre autrement ..( par la compagnie de Scènes & de Feu )
N’oubliez pas de réserver car le nombre de places est limité !
Par SMS ou sur HelloAsso .
Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17
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English : Je suis à vous
L’événement Je suis à vous Loudun a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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