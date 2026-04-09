Je suis noire, je suis belle Salle des Actes – Sorbonne Paris

Je suis noire, je suis belle est un film documentaire qui explore l’expérience afro-féminine de la beauté en mêlant des témoignages de femmes avec une réflexion sociologique et sociétale. La séance sera suivie d’un échange avec la réalisatrice Sabrina Onana.

Organisée par la Mission égalité – lutte contre les discriminations de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Projection du film « Je suis noire, je suis belle » de Sabrina Onana

Le jeudi 21 mai 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-21T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-21T18:00:00+02:00_2026-05-21T20:00:00+02:00

Salle des Actes – Sorbonne 54 rue Saint Jacques 75005 Paris



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