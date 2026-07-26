Je suis Scarlett, Vivien Leigh, au-delà du mythe À LA FOLIE THEATRE PARIS
dimanche 6 septembre 2026 · À LA FOLIE THEATRE · PARIS
Informations pratiques
Elle fut Scarlett
O’Hara dans « Autant en emporte le vent ». Star adulée, incarnation
du glamour hollywoodien, symbole de beauté et de triomphe… Derrière l’icône se
cachait pourtant une femme hantée par ses blessures et ses démons. « Je
suis Scarlett » retrace le destin bouleversant de Vivien Leigh, entre
gloire, passion et chute. Quand les projecteurs s’éteignent… que reste-t-il de
la légende ?
Presse :
La Revue du
Spectacle : « Une bien belle
performance théâtrale portée par une écriture profonde et sensible. »
A la frontière du visible, Vivien Leigh affronte sa vie et ses fantômes. Elle n’a pas dit son dernier mot.
Du dimanche 06 septembre 2026 au dimanche 03 janvier 2027 :
dimanche
de 19h00 à 20h10
payant
Tarif plein : 22€
Tarif réduit (demandeurs d’emploi, habitants du
11ème, groupe dès 6 personnes) : 18€
Tarif jeune (-26 ans et étudiants) : 10€
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-06T22:00:00+02:00
fin : 2027-01-03T21:10:00+01:00
Date(s) : 2026-09-06T19:00:00+02:00_2026-09-06T20:10:00+02:00;2026-09-13T19:00:00+02:00_2026-09-13T20:10:00+02:00;2026-09-20T19:00:00+02:00_2026-09-20T20:10:00+02:00;2026-09-27T19:00:00+02:00_2026-09-27T20:10:00+02:00;2026-10-04T19:00:00+02:00_2026-10-04T20:10:00+02:00;2026-10-11T19:00:00+02:00_2026-10-11T20:10:00+02:00;2026-10-18T19:00:00+02:00_2026-10-18T20:10:00+02:00;2026-10-25T19:00:00+02:00_2026-10-25T20:10:00+02:00;2026-11-01T19:00:00+02:00_2026-11-01T20:10:00+02:00;2026-11-08T19:00:00+02:00_2026-11-08T20:10:00+02:00;2026-11-15T19:00:00+02:00_2026-11-15T20:10:00+02:00;2026-11-22T19:00:00+02:00_2026-11-22T20:10:00+02:00;2026-11-29T19:00:00+02:00_2026-11-29T20:10:00+02:00;2026-12-06T19:00:00+02:00_2026-12-06T20:10:00+02:00;2026-12-13T19:00:00+02:00_2026-12-13T20:10:00+02:00;2026-12-20T19:00:00+02:00_2026-12-20T20:10:00+02:00;2026-12-27T19:00:00+02:00_2026-12-27T20:10:00+02:00;2027-01-03T19:00:00+02:00_2027-01-03T20:10:00+02:00
À LA FOLIE THEATRE 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS
+33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/
Afficher la carte du lieu À LA FOLIE THEATRE et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Gagnez 4×4 places pour assister à l’arrivée du Tour de France depuis la tribune Ville 26 juillet 2026
- Arrivée du Tour de France à l’Arc de triomphe Arc de triomphe Paris 26 juillet 2026
- Fest-Noz Square du Cardinal-Wyszynski PARIS 26 juillet 2026
- Hugo Corbin Trio Le Son de la Terre PARIS 05 26 juillet 2026
- Festival Ciné-Voisin.es: Azur et Asmar enchantent le Square d’Amiens ! Square d’Amiens Paris 27 juillet 2026