Je suis Scarlett, Vivien Leigh, au-delà du mythe À LA FOLIE THEATRE PARIS

Informations pratiques

Elle fut Scarlett

O’Hara dans « Autant en emporte le vent ». Star adulée, incarnation

du glamour hollywoodien, symbole de beauté et de triomphe… Derrière l’icône se

cachait pourtant une femme hantée par ses blessures et ses démons. « Je

suis Scarlett » retrace le destin bouleversant de Vivien Leigh, entre

gloire, passion et chute. Quand les projecteurs s’éteignent… que reste-t-il de

la légende ?

Presse :

La Revue du

Spectacle : « Une bien belle

performance théâtrale portée par une écriture profonde et sensible. »

A la frontière du visible, Vivien Leigh affronte sa vie et ses fantômes. Elle n’a pas dit son dernier mot.

Du dimanche 06 septembre 2026 au dimanche 03 janvier 2027 :

dimanche

de 19h00 à 20h10

payant

Tarif plein : 22€

Tarif réduit (demandeurs d’emploi, habitants du

11ème, groupe dès 6 personnes) : 18€

Tarif jeune (-26 ans et étudiants) : 10€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-06T22:00:00+02:00

fin : 2027-01-03T21:10:00+01:00

Date(s) : 2026-09-06T19:00:00+02:00_2026-09-06T20:10:00+02:00;2026-09-13T19:00:00+02:00_2026-09-13T20:10:00+02:00;2026-09-20T19:00:00+02:00_2026-09-20T20:10:00+02:00;2026-09-27T19:00:00+02:00_2026-09-27T20:10:00+02:00;2026-10-04T19:00:00+02:00_2026-10-04T20:10:00+02:00;2026-10-11T19:00:00+02:00_2026-10-11T20:10:00+02:00;2026-10-18T19:00:00+02:00_2026-10-18T20:10:00+02:00;2026-10-25T19:00:00+02:00_2026-10-25T20:10:00+02:00;2026-11-01T19:00:00+02:00_2026-11-01T20:10:00+02:00;2026-11-08T19:00:00+02:00_2026-11-08T20:10:00+02:00;2026-11-15T19:00:00+02:00_2026-11-15T20:10:00+02:00;2026-11-22T19:00:00+02:00_2026-11-22T20:10:00+02:00;2026-11-29T19:00:00+02:00_2026-11-29T20:10:00+02:00;2026-12-06T19:00:00+02:00_2026-12-06T20:10:00+02:00;2026-12-13T19:00:00+02:00_2026-12-13T20:10:00+02:00;2026-12-20T19:00:00+02:00_2026-12-20T20:10:00+02:00;2026-12-27T19:00:00+02:00_2026-12-27T20:10:00+02:00;2027-01-03T19:00:00+02:00_2027-01-03T20:10:00+02:00

À LA FOLIE THEATRE 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS

+33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/



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