JE SUIS UNE MONTAGNE Théâtre de l’Archipel Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

JE SUIS UNE MONTAGNE

Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-11-12 12:30:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-12 2026-11-13 2026-11-14 2026-11-15

Au Théâtre de l’Archipel Le Studio Fermez les yeux. Allongez‑vous dans un transat et laissez-vous traverser par le vent, la chaleur, la pluie et les vibrations.

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Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

At the Théâtre de l’Archipel Le Studio: Close your eyes. Lie back in a deck chair and let the wind, the heat, the rain, and the vibrations wash over you.

L’événement JE SUIS UNE MONTAGNE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-30 par PERPIGNAN TOURISME