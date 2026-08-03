JE SUIS UNE MONTAGNE Théâtre de l’Archipel Perpignan
jeudi 12 novembre 2026 · Théâtre de l'Archipel · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
JE SUIS UNE MONTAGNE
Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 – 12
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-11-12 12:30:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-12 2026-11-13 2026-11-14 2026-11-15
Au Théâtre de l’Archipel Le Studio Fermez les yeux. Allongez‑vous dans un transat et laissez-vous traverser par le vent, la chaleur, la pluie et les vibrations.
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Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
At the Théâtre de l’Archipel Le Studio: Close your eyes. Lie back in a deck chair and let the wind, the heat, the rain, and the vibrations wash over you.
L’événement JE SUIS UNE MONTAGNE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-30 par PERPIGNAN TOURISME
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