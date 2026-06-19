Je vous salue Mami • Spectacle de Mami Watta La Maison des Métallos Paris
Je vous salue Mami • Spectacle de Mami Watta La Maison des Métallos Paris mardi 15 septembre 2026.
Dans ce spectacle irrévérencieux – où elle démonte religion, « wokisme » et pressions familiales avec une parole rythmée, directe et sans filtre – Mami Watta raconte son parcours hors norme. C’est l’occasion pour elle de questionner ce que certain·es appellent « déviance » ou « excès » – trop queer, trop noir·e, trop visible – en utilisant la shade, cet humour piquant et volontiers vachard de la culture ballroom, qui désarme autant qu’il libère.
En transformant l’intime en geste politique, elle revendique ainsi haut et fort sa place sur cette scène et dans le monde. La scène devient alors un lieu de réparation, mais surtout de rassemblement, pour toute une génération à qui l’on a si souvent dit qu’il n’y avait « pas assez de place ».
Autour du spectacle
Bord plateau (JEU. 17 SEPT.)
Échangez avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.
Mami Watta détourne le « Je vous salue Marie » en acte d’affirmation libérateur : de son enfance catholique à Abidjan à son arrivée à Paris, jusqu’aux scènes de Drag Race, elle transforme chacune de ses épreuves en armes scéniques et en éclats de rire. Blasphème joyeux, humour frontal : la reine s’impose sans jamais demander pardon dans un stand-up flamboyant.
Du mardi 15 septembre 2026 au jeudi 24 septembre 2026 :
jeudi
de 19h00 à 20h15
mardi, mercredi, vendredi, samedi
de 20h00 à 21h15
payant
Tarif plein｜25€
Tarif réduit 1｜15€
Tarif réduit 2｜10€
Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-15T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-24T23:15:00+02:00
Date(s) : 2026-09-15T20:00:00+02:00_2026-09-15T21:15:00+02:00;2026-09-16T20:00:00+02:00_2026-09-16T21:15:00+02:00;2026-09-17T19:00:00+02:00_2026-09-17T20:15:00+02:00;2026-09-18T20:00:00+02:00_2026-09-18T21:15:00+02:00;2026-09-19T20:00:00+02:00_2026-09-19T21:15:00+02:00;2026-09-22T20:00:00+02:00_2026-09-22T21:15:00+02:00;2026-09-23T20:00:00+02:00_2026-09-23T21:15:00+02:00;2026-09-24T19:00:00+02:00_2026-09-24T20:15:00+02:00
La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris
https://www.maisondesmetallos.paris/spectacle-mami-watta-je-vous-salue-mami +33147002520 billetterie@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos
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