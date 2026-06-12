Jean-Baptiste Fonlupt, piano Concert | Les Flâneries Musicales Science Po, Cour des élèves Reims samedi 4 juillet 2026.

Reims

Jean-Baptiste Fonlupt, piano Concert | Les Flâneries Musicales

Science Po, Cour des élèves 1 Place Museux Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Tout public

Jean-Baptiste Fonlupt, piano

Un récital puissant et introspectif, entre romantisme et feu intérieur. .

Science Po, Cour des élèves 1 Place Museux Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Jean-Baptiste Fonlupt, piano Concert | Les Flâneries Musicales

L’événement Jean-Baptiste Fonlupt, piano Concert | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès