Jean-Baptiste Fonlupt, piano Concert | Les Flâneries Musicales Science Po, Cour des élèves Reims
Jean-Baptiste Fonlupt, piano Concert | Les Flâneries Musicales Science Po, Cour des élèves Reims samedi 4 juillet 2026.
Reims
Jean-Baptiste Fonlupt, piano Concert | Les Flâneries Musicales
Science Po, Cour des élèves 1 Place Museux Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Tout public
Jean-Baptiste Fonlupt, piano
Un récital puissant et introspectif, entre romantisme et feu intérieur. .
Science Po, Cour des élèves 1 Place Museux Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Jean-Baptiste Fonlupt, piano Concert | Les Flâneries Musicales
L’événement Jean-Baptiste Fonlupt, piano Concert | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès
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