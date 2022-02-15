Jean, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Jean 15 février – 8 mai 2022 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-02-15T10:00:00+01:00 – 2022-02-15T18:00:00+01:00

Fin : 2022-05-08T10:00:00+02:00 – 2022-05-08T18:00:00+02:00

Jean raconte l’aventure exceptionnelle d’un vêtement universel, où se croisent culture, mode, industrie et consommation. Une histoire passionnante, dans laquelle la France, ses créateurs et ses entrepreneurs, tiennent une place capitale. Le jean illustre aussi comment fonctionne le monde globalisé d’aujourd’hui, jusque dans ses excès : l’exposition conçue par la Cité des sciences et de l’industrie en partenariat avec l’Agence de la transition écologique retourne le jean pour faire découvrir son envers. Elle invite les acheteurs que nous sommes – il se vend 73 jeans par seconde dans le monde – à emprunter la route du « jean propre ». Une manière de tisser ensemble les fils du plaisir et de la responsabilité.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.cite-sciences.fr/ »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dans le décor évoquant un grand atelier industriel de couture, explorez l’envers du jean et vivez des expériences inédites et variées. jean mode