Jean-François Zygel met en musique la ville de Sens Théâtre Municipal Sens
dimanche 7 février 2027 · Théâtre Municipal · Sens
Informations pratiques
Sens
Jean-François Zygel met en musique la ville de Sens
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-07 17:00:00
fin : 2027-02-07
Date(s) :
2027-02-07
À partir de 10 ans
Avec Jean-François Zygel, tout devient musique ! Senteurs, images, phrases ou sensations se transforment entre ses oreilles et sous ses doigts en mélodies, rythmes et harmonies autant de savoureuses compositions improvisées qui nous invitent à découvrir autrement notre cité. Entre virtuosité et fantaisie, le célèbre pianiste compositeur nous fera partager au cours de ce récital exceptionnel un voyage poétique inspiré de ses propres émotions. Une expérience sensorielle insolite et festive où l’œil entend… et l’oreille voit !
Un concert surprenant et original par un virtuose aimé de tous, improvisateur de génie, dont l’humour et l’imagination ont su conquérir le public TÉLÉRAMA
Sur scène, le génial improvisateur, l’alchimiste des notes, raconta sa vision de la ville, l’imaginant, la faisant virevolter. Dans cette danse des sons, l’artiste a accroché notre chair au récital, provoquant l’émotion dans un émouvant et curieux voyage au sein des monuments et des endroits secrets de la ville. LA VOIX DU NORD
Un musicien de renom, virtuose de l’improvisation qui ouvre sur le monde les portes d‘une musique classique libre et virevoltante LA DÉPÊCHE
Fulgurances de jeu, certitude puisqu’il s’agit d’impros de ne pas assister deux fois au même spectacle, un moment festif et très virtuose. LA PROVENCE
Auteur, compositeur et pianiste Jean-François Zygel
Durée 1H30 .
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
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English : Jean-François Zygel met en musique la ville de Sens
L’événement Jean-François Zygel met en musique la ville de Sens Sens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sens et Sénonais
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