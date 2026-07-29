Jean-François Zygel met en musique la ville de Sens Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

Jean-François Zygel met en musique la ville de Sens

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-07 17:00:00

fin : 2027-02-07

Date(s) :

2027-02-07

À partir de 10 ans

Avec Jean-François Zygel, tout devient musique ! Senteurs, images, phrases ou sensations se transforment entre ses oreilles et sous ses doigts en mélodies, rythmes et harmonies autant de savoureuses compositions improvisées qui nous invitent à découvrir autrement notre cité. Entre virtuosité et fantaisie, le célèbre pianiste compositeur nous fera partager au cours de ce récital exceptionnel un voyage poétique inspiré de ses propres émotions. Une expérience sensorielle insolite et festive où l’œil entend… et l’oreille voit !

Un concert surprenant et original par un virtuose aimé de tous, improvisateur de génie, dont l’humour et l’imagination ont su conquérir le public TÉLÉRAMA

Sur scène, le génial improvisateur, l’alchimiste des notes, raconta sa vision de la ville, l’imaginant, la faisant virevolter. Dans cette danse des sons, l’artiste a accroché notre chair au récital, provoquant l’émotion dans un émouvant et curieux voyage au sein des monuments et des endroits secrets de la ville. LA VOIX DU NORD

Un musicien de renom, virtuose de l’improvisation qui ouvre sur le monde les portes d‘une musique classique libre et virevoltante LA DÉPÊCHE

Fulgurances de jeu, certitude puisqu’il s’agit d’impros de ne pas assister deux fois au même spectacle, un moment festif et très virtuose. LA PROVENCE

Auteur, compositeur et pianiste Jean-François Zygel

Durée 1H30 .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

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English : Jean-François Zygel met en musique la ville de Sens

L’événement Jean-François Zygel met en musique la ville de Sens Sens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sens et Sénonais