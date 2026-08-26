Jean-Paul Belmondo, le magnifique La Cinémathèque française Paris

Informations pratiques

Cet acteur au physique d’athlète n’a cessé de repousser les limites, jonglant entre comédie, action, et drame, avec une énergie communicative et une passion inaltérée qui ont laissé une empreinte indélébile dans l’histoire du cinéma.

Cette exposition rend hommage à l’un des plus grands noms du cinéma. Belmondo c’est l’Acteur par excellence, celui qui a porté le cinéma avec sa joie de jouer, sa désinvolture élégante et son rire contagieux à travers 90 films où il a su allier audace, charme et authenticité.

Grâce à son style unique, son goût pour le risque et ses célèbres cascades, il a révolutionné le genre du film d’action, devenant un symbole de l’homme moderne au cinéma.

Jean-Paul Belmondo, véritable icône du cinéma français, incarne une génération d’acteurs audacieux et novateurs. Son rôle mythique dans À Bout de Souffle (1960) marque le début d’une carrière fulgurante, où il enchaîne jusqu’à huit films en une seule année.

Du mercredi 07 octobre 2026 au dimanche 31 janvier 2027 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 20h00

lundi, mercredi, jeudi, vendredi

de 12h00 à 19h00

payant

De 7 à 14 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-07T15:00:00+02:00

fin : 2027-01-31T21:00:00+01:00

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La Cinémathèque française 51 rue de Bercy 75012 Paris

Métro -> 6 : Bercy (Paris) (214m)

Bus -> 24717787215 : Bercy (Paris) (214m)

Vélib -> Place Ginette Hamelin (73.96m)

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