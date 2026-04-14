Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jean Valjean avec le Secours Populaire du Teil, Les Templiers, Montélimar

Jean Valjean avec le Secours Populaire du Teil, Les Templiers, Montélimar

Jean Valjean avec le Secours Populaire du Teil, Les Templiers, Montélimar samedi 25 avril 2026.

Lieu : Les Templiers

Adresse : place du Temple, Montélimar

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Jean Valjean avec le Secours Populaire du Teil Samedi 25 avril, 18h30 Les Templiers Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T18:30:00+02:00 – 2026-04-25T21:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T18:30:00+02:00 – 2026-04-25T21:30:00+02:00

Suivi d’un temps convivial !

Les Templiers place du Temple, Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestempliers-montelimar-reserver.cotecine.fr/reserver/F614840/D1777134600/VF/2237656/ »}]
Séance spéciale Les Templiers Jean Valjean avec le Secours Populaire du Teil

À voir aussi à Montelimar (Drôme)