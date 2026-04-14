Jean Valjean avec le Secours Populaire du Teil, Les Templiers, Montélimar

Jean Valjean avec le Secours Populaire du Teil Samedi 25 avril, 18h30 Les Templiers Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T18:30:00+02:00 – 2026-04-25T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T18:30:00+02:00 – 2026-04-25T21:30:00+02:00

Suivi d’un temps convivial !

Les Templiers place du Temple, Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestempliers-montelimar-reserver.cotecine.fr/reserver/F614840/D1777134600/VF/2237656/ »}]

Séance spéciale Les Templiers Jean Valjean avec le Secours Populaire du Teil