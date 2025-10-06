LA PHOTO DE MON POTE – CENTRE CULTUREL L’ODYSSEE Pusignan

LA PHOTO DE MON POTE Début : 2025-12-13 à 20:30. Tarif : – euros.

La photo de mon poteAntoine s’inscrit sur un site de rencontres… avec la photo de son meilleur ami, William !Pour le premier rendez-vous avec Claire, il lui demande d’usurper son identité.S’ensuit un jeu de quiproquos hilarant où William devient Antoine et Antoine devient William.Une comédie sur l’amour en ligne, les faux profils… et les vrais sentiments.Durée : 1h15 – sans entracteParking gratuit et surveillé.Accès aux personnes à mobilité réduite (merci de contacter la salle pour un placement spécifique 04 72 05 10 31).Ouverture des portes minimum 30 minutes avant le début du spectacle.

CENTRE CULTUREL L’ODYSSEE 3 ALLEE DE L’ODYSSEE 69330 Pusignan 69