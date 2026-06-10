Jeanne Michard, Fréquence Lab #2 au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Jeanne Michard, musicienne saxophoniste et compositrice lauréate dans la catégorie « Révélation » aux Victoires du Jazz 2023 avec deux albums salués par la critique est aujourd’hui solidement ancrée dans la scène jazz française. Aussi bien leadeuse que sidewoman, elle partage la scène avec entre autres, Rhoda Scott, Emile Londonien, Hugh Coltman, ainsi qu’avec plusieurs collectifs, les Paris Jazz Sessions, le Zoot Collectif, Déluge… autant de musiciens·nes actifs·ves et reconnus·es sur la scène jazz française et internationale. Elle se tourne également vers la scène électro/hip hop en rejoignant l’équipe des Chinese Man en 2025. Interprète mais aussi compositrice, ses collaborations l’amènent à écrire et arranger pour différentes formations allant du 5tet jusqu’au big band et fanfare. En 2025 elle se rapproche de la scène groove électro avec de nouveaux projets de création. En recherche de nouvelles sonorités et de rencontres, elle travail autour d’un répertoire au accents éléctroniques et saturés, en passant d’une ambiance rock trans à un univers planant sur nappes de synthétiseurs. Le 38 Riv lui donne carte blanche pour présenter pour la première fois cette création qu’elle expérimentera sur trois dates avec trois équipes différentes réunies spécialement pour ces occasions.

Line-up : Jeanne Michard : sax ténor ; Nicolas Derand : claviers ; Mélanie Centenero : batterie ; Antoine Brunet : basse electrique

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz contemporain — Révélation aux Victoires du Jazz 2023, Jeanne Michard s’impose sur la scène jazz française avec son saxophone et des collaborations éclatantes.

Le jeudi 02 juillet 2026

de 21h30 à 22h30

Le jeudi 02 juillet 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : de 21 à 24 euros

Tarif sur place : de 24 à 27 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T00:30:00+02:00

fin : 2026-07-03T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-02T19:30:00+02:00_2026-07-02T20:30:00+02:00;2026-07-02T21:30:00+02:00_2026-07-02T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/carte-blanche-jeanne-michard-1 https://fb.me/e/81UQNHCL9 contact@38riv.com



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