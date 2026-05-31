Jeannette & MAJ – La Folie Continue #3, Maison Folie Moulins, Lille

Jeannette & MAJ – La Folie Continue #3 Vendredi 10 juillet, 20h00 Maison Folie Moulins Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T20:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:00:00+02:00

Originaires du Nord Pas-de-Calais, Jeannette & Mise à Jour est un duo musical, porté par une passion commune pour la Dance Music. Jeannette écrit et interprète des textes intimes avec une voix soul habitée, quand Mise à Jour compose, produit et façonne l’univers sonore du projet. Ensemble, ils créent une musique vibrante, à la fois dansante et sensible, avec une seule envie : faire bouger les corps, sans aucune censure, en restant libres et sincères.

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Avec la complicité du Flow

Dans le cadre de La Folie Continue #3, du 03 juillet au 02 août, la maison Folie Moulins et sa Micro-Folie vous ouvrent leur porte tout l’été pour profiter ensemble de cet espace unique ! Concert, spectacle, atelier, exposition, découvrez vite la programmation sur maisonsfolie.lille.fr

Maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins D’une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

La Folie Continue #3 invite Jeannette & MAJ. Porté par une passion commune pour la Dance Music, les deux artistes nous invitent à libérer nos corps sur un univers sonore soul et vibrant.

JEANNETTE & MAJ