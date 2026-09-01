J’entends des voix Loudun
samedi 5 décembre 2026 · Loudun
Informations pratiques
Loudun
J’entends des voix
Rue du Bourg Joly Loudun Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:30:00
fin : 2026-12-05 22:30:00
Date(s) :
2026-12-05
Jérôme a 35 ans, une guitare, un job pas très fun… Tout roule… jusqu’au soir oů, sur un coup de folie, il avale un comprimé d’ecstasy. Dès lors, plus rien ne tourne rond Jérôme entend des voix. Plein de voix. Trop de voix. Affolé, il débarque chez un psychanalyste un brin atypique, qui va l’aider à démêler ce joyeux capharnaüm intérieur. Car ces voix ne sortent pas de nulle part elles viennent de lui… et elles ont beaucoup à dire ! Heureusement, son psy a de l’humour. Et de la patience. Une comédie déjantée et touchante sur ce qui se passe quand on commence à se parler.(Compagnie Koala vert)
N’oubliez pas de réserver car le nombre de places est limité !
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Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17
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English : J’entends des voix
L’événement J’entends des voix Loudun a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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