JEP 2026 : À la découverte des archives de la Commission du Vieux Paris Direction des affaires culturelles Paris

Informations pratiques

La Commission du Vieux Paris œuvre depuis 1897 à la préservation du patrimoine parisien en offrant ses expertises et ses conseils aux élus de la ville. Le Département d’histoire de l’architecture et d’archéologie de la Ville de Paris (DHAAP) assure la conservation de ses archives administratives et scientifiques, mais aussi d’un fonds photographique dédié à la capitale en mutation qui, ouvert en 1916, n’a jamais été refermé.

Ce centre de documentation, ouvert au public sur rendez-vous, est à découvrir dans le cadre d’une visite guidée lors des ces Journées européennes du patrimoine.

Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine venez découvrir les archives de la Commission du Vieux Paris !

Le vendredi 18 septembre 2026

de 14h00 à 16h00

Le vendredi 18 septembre 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit

L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-18T10:00:00+02:00_2026-09-18T12:00:00+02:00;2026-09-18T14:00:00+02:00_2026-09-18T16:00:00+02:00

Direction des affaires culturelles 11 Rue du Pré 75018 Paris

https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133



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