JEP 2026 à l’Abbatiale de Nantua, Abbatiale Saint-Michel, Nantua

Informations pratiques

JEP 2026 à l’Abbatiale de Nantua 19 et 20 septembre Abbatiale Saint-Michel Ain

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

️ Journées Européennes du Patrimoine à Nantua ! ️

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

Et si, le temps d’un week-end, vous poussiez les portes de l’abbatiale Saint-Michel de Nantua pour découvrir toute la richesse de ce lieu exceptionnel ? ✨

⛪ Ancien prieuré de Cluny, l’abbatiale vous invite à découvrir une véritable merveille de l’architecture romane.

Au programme :

Deux concerts pour faire résonner la musique dans ce magnifique écrin

Une exposition consacrée à l’orgue et à son histoire

Des commentaires historiques pour mieux comprendre et apprécier ce patrimoine remarquable

❤️ Un beau week-end de musique, de découverte et de partage, à vivre en famille ou entre amis !

Ces rendez-vous sont organisés par l’Association des Amis de l’Orgue et de l’Abbatiale de Nantua qui œuvre pour faire connaître, vivre et valoriser ce magnifique patrimoine.

Abbatiale Saint-Michel de Nantua

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

✨ Venez nombreux ! L’abbatiale vous attend pour un week-end placé sous le signe du patrimoine, de la musique et de l’histoire

Abbatiale Saint-Michel 4 impasse du cloître 01130 Nantua Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « amisdelorguenantua@gmail.com »}]

2 concerts (orgue par Véronique Rougier et hand pan par Bruno Bilger) et une exposition « Les secret de l’orgue » à ne pas manquer ! Visites commentées JEP nantua

Amis de l’Orgue et de l’Abbatiale de Nantua