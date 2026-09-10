JEP 2026 à l’Abbatiale de Nantua, Abbatiale Saint-Michel, Nantua
samedi 19 septembre 2026 · Abbatiale Saint-Michel · Nantua
Informations pratiques
JEP 2026 à l’Abbatiale de Nantua 19 et 20 septembre Abbatiale Saint-Michel Ain
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
️ Journées Européennes du Patrimoine à Nantua ! ️
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026
Et si, le temps d’un week-end, vous poussiez les portes de l’abbatiale Saint-Michel de Nantua pour découvrir toute la richesse de ce lieu exceptionnel ? ✨
⛪ Ancien prieuré de Cluny, l’abbatiale vous invite à découvrir une véritable merveille de l’architecture romane.
Au programme :
Deux concerts pour faire résonner la musique dans ce magnifique écrin
Une exposition consacrée à l’orgue et à son histoire
Des commentaires historiques pour mieux comprendre et apprécier ce patrimoine remarquable
❤️ Un beau week-end de musique, de découverte et de partage, à vivre en famille ou entre amis !
Ces rendez-vous sont organisés par l’Association des Amis de l’Orgue et de l’Abbatiale de Nantua qui œuvre pour faire connaître, vivre et valoriser ce magnifique patrimoine.
Abbatiale Saint-Michel de Nantua
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026
✨ Venez nombreux ! L’abbatiale vous attend pour un week-end placé sous le signe du patrimoine, de la musique et de l’histoire
Abbatiale Saint-Michel 4 impasse du cloître 01130 Nantua Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « amisdelorguenantua@gmail.com »}]
2 concerts (orgue par Véronique Rougier et hand pan par Bruno Bilger) et une exposition « Les secret de l’orgue » à ne pas manquer ! Visites commentées JEP nantua
Amis de l’Orgue et de l’Abbatiale de Nantua
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