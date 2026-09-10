JEP 2026 Balade Nature MJC Lorraine Vandœuvre-lès-Nancy
vendredi 18 septembre 2026 · MJC Lorraine · Vandœuvre-lès-Nancy
Informations pratiques
Vandœuvre-lès-Nancy
JEP 2026 Balade Nature
MJC Lorraine 1 rue de Lorraine Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 14:30:00
fin : 2026-09-18 17:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Venez porter un autre regard sur votre commune ! Loin du bitume, Vandœuvre cache des trésors de biodiversité qui n’attendent que vous. Laissez-vous guider dans une boucle pédestre de 4 km au cœur des milieux naturels vandopériens et laissez-vous imprégner de notre patrimoine vivant en rencontrant, tout au long du parcours, des intervenants passionnés qui partageront avec vous, leurs secrets.
Rendez-vous sur le parking de la MJC.
Bonnes chaussures recommandées.Tout public
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MJC Lorraine 1 rue de Lorraine Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 15 90 00 contact@mjclorraine.com
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English :
Come and see your town in a whole new light! Far from the asphalt, Vand?uvre hides treasures of biodiversity just waiting for you to discover them. Let us guide you on a 4-km loop hike through the heart of Vandœuvre’s natural habitats, and immerse yourself in our living heritage as you meet passionate guides along the way who will share their secrets with you.
Meet at the MJC parking lot.
Sturdy shoes are recommended.
L’événement JEP 2026 Balade Nature Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-08-13 par DESTINATION NANCY
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