JEP 2026 Balade Parc des Clarisses rue Sainte-Colette Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Vandœuvre-lès-Nancy

JEP 2026 Balade Parc des Clarisses

rue Sainte-Colette Parc des Clarisses Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez explorer le parc des Clarisses, un espace verdoyant intimiste récemment acquis par la Ville de Vandœuvre, situé rue Sainte-Colette. Cette découverte vous permettra de plonger dans l’histoire de ce parc et d’apprécier sa beauté naturelle.

Au cours de cette visite, vous découvrirez les différents aménagements, la richesse de la biodiversité locale et les projets de revitalisation prévus pour cet espace.Tout public

0 .

rue Sainte-Colette Parc des Clarisses Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come explore Clarisses Park, an intimate green space recently acquired by the City of Vandœuvre, located on Sainte-Colette Street. This tour will allow you to delve into the park’s history and appreciate its natural beauty.

During this tour, you’ll discover the park’s various features, the richness of its local biodiversity, and the revitalization projects planned for this space.

L’événement JEP 2026 Balade Parc des Clarisses Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-08-13 par DESTINATION NANCY