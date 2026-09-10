JEP 2026 Concert De Berlioz à Ravel Le patrimoine en musique Église Saint-Melaine Vandœuvre-lès-Nancy
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Melaine · Vandœuvre-lès-Nancy
Informations pratiques
Vandœuvre-lès-Nancy
JEP 2026 Concert De Berlioz à Ravel Le patrimoine en musique
Église Saint-Melaine Rue Pasteur Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Et si vous preniez le temps de vivre une expérience musicale dans l’église Saint-Melaine, au cœur du village historique de Vandœuvre ? Un trio enchanteur composé de flûtes, harpes et hautbois vous transportera à travers les œuvres emblématiques de Berlioz à Ravel. Laissez-vous envoûter par des mélodies et des harmonies dans ce cadre unique !
Dans la limite des places disponiblesTout public
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Église Saint-Melaine Rue Pasteur Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Why not take the time to enjoy a musical experience at Saint-Melaine Church, in the heart of the historic village of Vandœuvre? An enchanting trio featuring flutes, harps, and oboes will transport you through iconic works by composers ranging from Berlioz to Ravel. Let yourself be captivated by the melodies and harmonies in this unique setting!
Subject to availability
L’événement JEP 2026 Concert De Berlioz à Ravel Le patrimoine en musique Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-08-13 par DESTINATION NANCY
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