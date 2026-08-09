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AGENDA · Vandœuvre-lès-Nancy

JEP 2026 Conférence L’Histoire du Prieuré de clunisien Église Saint-Melaine Vandœuvre-lès-Nancy

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Melaine · Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Église Saint-Melaine
Adresse
Rue Pasteur
Ville
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Vandœuvre-lès-Nancy

JEP 2026 Conférence L’Histoire du Prieuré de clunisien

Église Saint-Melaine Rue Pasteur Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Rejoignez-nous pour une exploration fascinante de l’histoire du prieuré clunisien de Vandœuvre-lès-Nancy, un joyau méconnu du patrimoine religieux français.

Une conférence grand public vous plongera dans l’univers des moines de Cluny, leur impact sur la spiritualité et la culture médiévale, ainsi que les spécificités architecturales de ce prieuré fondé au XIe siècle. Une occasion unique de redécouvrir notre héritage local et d’apprécier l’importance des abbayes clunisiennes dans l’histoire de France.

Dans la limite des places disponibles.Adultes
0  .

Église Saint-Melaine Rue Pasteur Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

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English :

Join us for a fascinating exploration of the history of the Cluniac priory of Vandœuvre-lès-Nancy, a little-known gem of France’s religious heritage.

A lecture open to the general public will immerse you in the world of the Cluniac monks, their impact on medieval spirituality and culture,, as well as the architectural features of this priory, founded in the 11th century. A unique opportunity to rediscover our local heritage and appreciate the importance of the Cluniac abbeys in French history.

Subject to availability.

L’événement JEP 2026 Conférence L’Histoire du Prieuré de clunisien Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-08-09 par DESTINATION NANCY

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