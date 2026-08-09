JEP 2026 Conférence L’Histoire du Prieuré de clunisien Église Saint-Melaine Vandœuvre-lès-Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Melaine · Vandœuvre-lès-Nancy
Informations pratiques
Vandœuvre-lès-Nancy
JEP 2026 Conférence L’Histoire du Prieuré de clunisien
Église Saint-Melaine Rue Pasteur Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Rejoignez-nous pour une exploration fascinante de l’histoire du prieuré clunisien de Vandœuvre-lès-Nancy, un joyau méconnu du patrimoine religieux français.
Une conférence grand public vous plongera dans l’univers des moines de Cluny, leur impact sur la spiritualité et la culture médiévale, ainsi que les spécificités architecturales de ce prieuré fondé au XIe siècle. Une occasion unique de redécouvrir notre héritage local et d’apprécier l’importance des abbayes clunisiennes dans l’histoire de France.
Dans la limite des places disponibles.Adultes
0 .
Église Saint-Melaine Rue Pasteur Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Join us for a fascinating exploration of the history of the Cluniac priory of Vandœuvre-lès-Nancy, a little-known gem of France’s religious heritage.
A lecture open to the general public will immerse you in the world of the Cluniac monks, their impact on medieval spirituality and culture,, as well as the architectural features of this priory, founded in the 11th century. A unique opportunity to rediscover our local heritage and appreciate the importance of the Cluniac abbeys in French history.
Subject to availability.
L’événement JEP 2026 Conférence L’Histoire du Prieuré de clunisien Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-08-09 par DESTINATION NANCY
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