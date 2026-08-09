JEP 2026 Conférence musicale Patrimoine et chanson Domaine du Charmois Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Vandœuvre-lès-Nancy

JEP 2026 Conférence musicale Patrimoine et chanson

Domaine du Charmois Allée Jean-Legras Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans cette conférence illustrée musicalement, vous découvrirez ou vous retrouverez les chansons qui célèbrent le patrimoine, parfois de façon ironique ou parodique. En effet, la chanson est aussi patrimonialisée et quelques-unes sont devenues des éléments importants de notre patrimoine, largement partagé au-delà des frontières.

Dans la limite des places disponibles.Adultes

0 .

Domaine du Charmois Allée Jean-Legras Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 57 59 93

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English :

In this lecture, accompanied by music, you’ll discover—or rediscover—songs that celebrate our cultural heritage, sometimes in an ironic or parodic way. Indeed, songs are also “preserved as part of our cultural heritage,” and some have become important elements of our cultural heritage, widely shared across borders.

Subject to availability.

L’événement JEP 2026 Conférence musicale Patrimoine et chanson Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-08-09 par DESTINATION NANCY