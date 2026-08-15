JEP 2026 Conférence Sur les traces des Anciens Couvents de Nancy Nancy
dimanche 20 septembre 2026 · Nancy
Informations pratiques
Nancy
JEP 2026 Conférence Sur les traces des Anciens Couvents de Nancy
Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
À l’occasion de la publication d’un ouvrage consacré au site patrimoine remarquable de Nancy, venez découvrir avec les auteurs Marine Tronquart et Yann Vaxelaire quelques édifices méconnus lors de deux visites guidées suivies d’une séance de dédicace.
Réservation en ligne.Tout public
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Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
%C0 To mark the publication of a book dedicated to Nancy’s remarkable heritage sites, join authors Marine Tronquart and Yann Vaxelaire to discover some lesser-known buildings during two guided tours, followed by a book signing.
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L’événement JEP 2026 Conférence Sur les traces des Anciens Couvents de Nancy Nancy a été mis à jour le 2026-08-11 par DESTINATION NANCY
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