JEP 2026 Découvrez un hôtel de ville et ses espaces du XVIIIe siècle Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy

Informations pratiques

Nancy

JEP 2026 Découvrez un hôtel de ville et ses espaces du XVIIIe siècle

Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Ouverture exceptionnelle des espaces du XVIIIe siècle de l’Hôtel de Ville de Nancy

Venez découvrir exceptionnellement les espaces du XVIIIe siècle de l’Hôtel de Ville de Nancy, ainsi que le bureau du maire. La visite de la mairie pourra se faire librement à partir de supports de médiation.

Visites guidées gratuites avec départ à 11h, 14h, 15h et 16h Nombre de places limitéesTout public

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Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00

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English :

Special Open House of the 18th-Century Rooms at Nancy City Hall

Come discover the 18th-century rooms of the Nancy City Hall, as well as the mayor’s office, during this special event.%A0%A0%A0Visitors may explore the City Hall at their own pace using informational displays.

Free guided tours depart at: 11 a.m., 2 p.m., 3 p.m., and 4 p.m.%A0%A0Limited space available

L’événement JEP 2026 Découvrez un hôtel de ville et ses espaces du XVIIIe siècle Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY