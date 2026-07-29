JEP 2026 Découvrez un hôtel de ville et ses espaces du XVIIIe siècle Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville mairie de Nancy · Nancy
Informations pratiques
Nancy
JEP 2026 Découvrez un hôtel de ville et ses espaces du XVIIIe siècle
Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Ouverture exceptionnelle des espaces du XVIIIe siècle de l’Hôtel de Ville de Nancy
Venez découvrir exceptionnellement les espaces du XVIIIe siècle de l’Hôtel de Ville de Nancy, ainsi que le bureau du maire. La visite de la mairie pourra se faire librement à partir de supports de médiation.
Visites guidées gratuites avec départ à 11h, 14h, 15h et 16h Nombre de places limitéesTout public
0 .
Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Special Open House of the 18th-Century Rooms at Nancy City Hall
Come discover the 18th-century rooms of the Nancy City Hall, as well as the mayor’s office, during this special event.%A0%A0%A0Visitors may explore the City Hall at their own pace using informational displays.
Free guided tours depart at: 11 a.m., 2 p.m., 3 p.m., and 4 p.m.%A0%A0Limited space available
L’événement JEP 2026 Découvrez un hôtel de ville et ses espaces du XVIIIe siècle Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- Spectacle, représentation Happening Mic Stand Up Rives de Meurthe Nancy 29 juillet 2026
- Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances Au fil des lignes Musée des Beaux-Arts Nancy 30 juillet 2026
- Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances Les mouvances de l’eau Musée des Beaux-Arts Nancy 30 juillet 2026
- Ateliers, stages de loisirs Musée en famille Avis de tempête Musée des Beaux-Arts Nancy 31 juillet 2026
- Spectacle, représentation Stand Up avec Happening Mic Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Nancy 31 juillet 2026